وزير الاستثمار: نعمل بالقرب من المصدرين للتلبية السريعة لاحتياجاتهم.. نواب: رسالة طمأنة للمستثمرين

وزير الاستثمار: حريصون على مواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة

برلمانية: دعم المصدرين خطوة مهمة نحو زيادة الصادرات وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني

برلمانية: دعم المصدرين يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويفتح أسواقًا جديدة



شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح فعاليات بعثة المشترين الدوليين EBS 2026، التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ورؤساء عدة جهات تابعة للوزارة وهم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



وعقب الافتتاح، أجرى الوزير جولة موسعة داخل المعرض، تفقد خلالها أجنحة الشركات المشاركة، وحرص على التحاور المباشر مع ممثلي الشركات للتعرف على منتجاتهم، وحجم صادراتهم، والأسواق التي يستهدفونها، وخططهم للتوسع، والتحديات التي تواجههم، والفرص المتاحة لزيادة صادراتهم خلال المرحلة المقبلة.



في هذا الصدد، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو تعزيز التواصل المباشر مع المصدرين خطوة مهمة لدعم قطاع التصدير، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.



وأوضحت أبو زيد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين والمصدرين، وسرعة إزالة العقبات أمام حركة التصدير، يعدان من الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام.



وشددت عضو النواب على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وسرعة تنفيذ المبادرات الداعمة للتصدير، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن البرلمان يدعم كل السياسات التي تسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

في سياق متصل، أكدت النائبة أماني فاخر، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزير الاستثمار، بشأن العمل بالقرب من المصدرين والتلبية السريعة لاحتياجاتهم، تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم القطاع التصديري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.

و أوضحت" فاخر" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن التواصل المباشر مع المصدرين والاستجابة السريعة للتحديات التي تواجههم يسهم في إزالة العقبات أمام زيادة الصادرات المصرية، ويعزز من قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.



وأشارت عضو الشيوخ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، لافتة إلى أن دعم المصدرين يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.