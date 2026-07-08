محمد علي رزق يشيد بأداء منتخب مصر: اللاعبون أثبتوا مكانتهم رغم النهاية المؤلمة

أشاد الفنان محمد علي رزق بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر خلال مواجهته أمام الأرجنتين في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللاعبين نجحوا في تقديم صورة مشرفة لكرة القدم المصرية، رغم الخسارة في المباراة.

وقال رزق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد2»، إنه كان يتوقع صعوبة المواجهة باعتبار أن المنافس هو بطل العالم، لكنه كان يرى أن المنتخب المصري يمتلك فرصة لتقديم أداء قوي بعيدًا عن الضغوط.

وأضاف أن الرسالة الأهم بالنسبة للاعبين كانت تقديم مستوى يثبت مكانة منتخب مصر أمام العالم، مؤكدًا أن عناصر المنتخب كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في الظهور بصورة مميزة طوال اللقاء.

وأثنى رزق على عدد من لاعبي المنتخب، من بينهم هيثم حسن، ومصطفى شوبير، وياسر إبراهيم، مشيدًا أيضًا بدور محمد صلاح، متابعا: محمد صلاح قائد حقيقي يمتلك حضورًا مؤثرًا داخل الملعب ويمنح زملاءه الثقة.

وأشار إلى أن أكثر ما أحزنه في المباراة هو الظلم الذي تعرض له المنتخب في الدقائق الأخيرة، معتبرًا أن منتخب مصر كان يستحق الخروج بنتيجة أفضل، وأنه لو حصل على حقه، لكان الفوز من نصيب المنتخب المصري بنتيجة 3-2.



