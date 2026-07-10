أوقاف المنيا تفتتح 4 مساجد ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، افتتاح 4 مساجد بمراكز المنيا وبني مزار ومغاغة وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، لإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا .

وقال الدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، انه تم افتتاح المسجد القبلي الكبير بكفر المنصورة – مدينة المنيا (إحلال وتجديد، وافتتاح مسجد الرحمن بقرية (8) بمركز المنيا، وافتتاح مسجد الحاج عبد الرازق بعزبة شمس الدين التابعة لقرية أبو جرج بمركز بني مزار، وافتتاح مسجد السلام بقرية عباد شارونة – مركز مغاغة.

وتأتي هذه الافتتاحات في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله، وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين في أجواء إيمانية تليق بقدسية المكان، بما يعكس رسالة الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الدور الدعوي والتوعوي للمساجد، لتظل مناراتٍ للعلم والهداية، ومنابرَ لنشر قيم التسامح والانتماء وبناء الوعي الرشيد.

