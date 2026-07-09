محافظ المنيا يناشد بمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل.. ومكافآت للمراكز التكنولوجية الأكثر تميزا بملف التصالح

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة في 5 نوفمبر المقبل، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف العمل، مع تخصيص يومين أسبوعيًا لمتابعة معدلات الإنجاز بكل مركز وقرية، والوقوف على نسب الأداء، وتذليل أية معوقات أولًا بأول، بما يضمن سرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، بحضور اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة أسماء محمود، مدير إدارة التفتيش الهندسي، ومديري الإدارات الهندسية، ومسؤولي المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات القروية، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح، واستعراض معدلات الإنجاز، وبحث آليات تسريع الأداء وتحقيق المستهدفات.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ نسب الإنجاز بكل مركز، واستمع إلى رؤساء القرى ومديري الإدارات الهندسية بشأن التحديات التي تواجه سير العمل، موجهًا بسرعة تذليلها، وتحويل المقترحات الميدانية إلى آليات تنفيذ عملية تسهم في رفع معدلات الإنجاز، وتحسين مستوى الأداء داخل المراكز التكنولوجية.

كما أعلن اللواء عماد كدواني تخصيص مكافآت للمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية التي تحقق أعلى معدلات إنجاز، تحفيزًا للعاملين وتشجيعًا على سرعة الانتهاء من الملف، مع الالتزام بحسن استقبال المواطنين، وتقديم جميع أوجه التيسير للمواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

وجدد المحافظ التأكيد على حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من التيسيرات التي أتاحها قانون التصالح، داعيًا المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية وتقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، حفاظًا على حقوقهم القانونية، والاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون، وفي مقدمتها توصيل المرافق الأساسية.

وشدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية ستتعامل بكل حسم مع المخالفات التي لم تتقدم بطلبات التصالح خلال المهلة القانونية، مؤكدًا أنه عقب انتهاء المهلة سيتم تطبيق أحكام القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها إزالة المخالفات غير المتقدمة للتصالح، بما يحقق الانضباط العمراني، ويحافظ على هيبة الدولة، ويصون حقوق المواطنين.

كما وجه اللواء عماد كدواني بتكثيف حملات التوعية وطرق الأبواب بجميع القرى والنجوع والمراكز، لتعريف المواطنين بأهمية التصالح ومزاياه، وحثهم على سرعة إنهاء الإجراءات قبل انتهاء المهلة، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة حتى الانتهاء من هذا الملف وفقًا للمستهدفات الزمنية المقررة.

