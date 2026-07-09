ضبط 261 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية، لمواجهة جميع صور الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالسلع المدعمة.

وواصلت مديرية التموين بالمنيا تنفيذ حملاتها الرقابية الموسعة بمختلف مراكز المحافظة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 261 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات بالمخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود والبدالين التموينيين، إلى جانب ضبط كميات من السلع المدعمة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق.

وقال وكيل الوزارة إنه في إطار التصدي للاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، تم ضبط 4 شكائر من السماد الزراعي المدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أن الحملات على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 229 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وبيع الخبز بأزيد من السعر الرسمي، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم وتجميعه بالمخالفة، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتعليمات التشغيل، وغلق مخابز دون تصريح، وعدم الإعلان عن التعليمات، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون الخبز للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم تحرير 25 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، من بينها نصف طن دقيق أبيض حر، و200 كيلوجرام من الأرز، وكميات من العصائر والمنظفات والسجائر وأسماك الرنجة وإكسسوارات السيارات، كما تم ضبط ومصادرة كميات من المخللات والدواجن والفسيخ واللحوم المفرومة والكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملات من ضبط مصنع لتعبئة السلع الغذائية يمارس الغش التجاري من خلال تعبئة شكاير مكرونة زنة 10 كيلوجرامات بأوزان ناقصة بلغت 300 جرام للشيكارة الواحدة، حيث تم التحفظ على طن و500 كيلوجرام من المكرونة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلاً عن تحرير 5 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية مع مصادرة كميات من اللحوم البلدية، و3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

وفي قطاع المواد البترولية، أسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر، تضمنت محضرين ضد محطات وقود للتصرف في كميات من السولار بالمخالفة للقانون، ومحضرين لإدارة طلمبات رصيف بدون ترخيص، مع التحفظ على كميات من المواد البترولية.

كما تم تحرير محضرين ضد عدد من البدالين التموينيين لتجميع سلع تموينية مدعمة قبل تهريبها إلى السوق السوداء، حيث تم ضبط ومصادرة 300 كيلوجرام من السكر التمويني، و200 كيس مكرونة، و120 زجاجة زيت تمويني.