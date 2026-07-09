أحمد الفيشاوي يدعم منتخب مصر: كنا الأفضل وسنعود أقوى بعد 4 سنوات

وجه الفنان أحمد الفيشاوى رسالة دعم لمنتخب مصر، على مشواره فى بطولة كأس العالم.

وشارك الفيشاوى متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام صورة مع نجله، وعلق: “كنا الفريق الأفضل والأقوى، لكننا واجهنا أسوأ حكم فى العالم.. إلى ابنى من ألمانيا، مع حبى.. سنعود بعد أربع سنوات”.

ارتباط أحمد الفيشاوي



وكان أحمد الفيشاوي أعلن مؤخرًا ارتباطه رسميًا بكاميلا فيونا، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على «إنستجرام»، ظهر فيه ممسكًا بيدها أثناء ارتدائهما ملابس الغطس، وعلق قائلًا: «أخيرًا لقيت حورية البحر الخاصة بي».

وعلى الصعيد الفني، يترقب أحمد الفيشاوي طرح أحدث أعماله السينمائية، فيلم حين يكتب الحب، المقرر عرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.