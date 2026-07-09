محمد فراج عضوًا بلجنة تحكيم مهرجان الدار البيضاء للأفلام الروائية الطويلة

وقع اختيار ادارة مهرجان الدار البيضاء، علي الفنان المصري محمد فراج، ليشارك كعضو لجنة تحكيم في الدور السابعة.

ومن المقرر أن يشارك الفنان محمد فراج كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وكان آخر اعمال الفنان محمد فراج، هو مسلسل أب ولكن.



مسلسل "أب ولكن" من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج Synergy للمنتج تامر مرسي، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الدرامية التي تناقش قضايا أسرية وإنسانية مختلفة من خلال علاقات عائلية متشابكة.



وتدور أحداث العمل في 15 حلقة فقط، حيث يعتمد على تصاعد درامي سريع، ويستعرض مجموعة من الحكايات الاجتماعية التي تعكس طبيعة العلاقات داخل الأسرة المصرية، مع تسليط الضوء على الروابط الإنسانية بين الآباء والأبناء والأجداد..