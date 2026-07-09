من نماذج الوزارة|معلم يؤكد سهولة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026

قال محمود عصام معلم الفيزياء ، أن أسئلة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 اليوم جاء بعضها بالنص من النماذج الاسترشادية المنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم ، وبنفس الإجابة ، وباقي الأسئلة من نفس الأفكار

وأضاف قائلا : أي طالب كان مركز في حل النماذج الاسترشادية سيجد أفكار أسئلة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 مألوفة “ومش أول مرة يشوفها”

و أدى طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، صباح اليوم الخميس، بالنظام الجديد والقديم، بالشعبة العلمية (العلوم والرياضيات) الامتحان في مادة الفيزياء، حيث أدى الامتحان بالنظام الجديد عدد (680067) طالبًا وطالبة، فيما أدى الامتحان بالنظام القديم عدد (1990) طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ (النظام الجديد) بإجمالى عدد (192928)، والنظام القديم بعدد (468) وذلك أمام عدد (2,032) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى (284) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية).

وأكد خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل الخاصة بالامتحانات مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان السير، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرية الامتحانات.

تعليمات عاجلة بشأن امتحان الفيزياء

كما وجه رئيس عام امتحانات الثانوية العامة مديرى المديريات، بالتأكيد على رؤساء اللجان بضرورة الدقة في توزيع كراسات الأسئلة والإجابة داخل اللجان، وضرورة الفصل فى مادة الفيزياء بين أوراق الفيزياء باللغة العربية وأوراق الفيزياء باللغة الانجليزية، ومطابقة كراسة الأسئلة مع ورقة الإجابة الخاصة بالمادة التي يؤدي الطالب الامتحان بها، لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات)(النظام الجديد)، يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026، امتحانات الدور الأول في مادة الرياضيات البحتة.

أما بالنسبة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (النظام القديم)، فيؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة الأحياء، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (رياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة التاريخ (الورقة الأولى).