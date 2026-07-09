معلم: امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026 كله سهل ماعدا 4 نقاط

قال محمد سهيل معلم التاريخ ، أن امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026 الذي أداه طلاب أدبي اليوم ، متوازن ومتوسط مائل للسهولة في مجمله ، إلا 4 نقاط فقط "ودي نسبة قليلة جدا"

وأضاف : كتيب المفاهيم كان مهم جدا في اسئلة كثيرة في إجابة امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026 اليوم

وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، بالنظام الجديد والقديم، بالشعبة العلمية (العلوم والرياضيات) الامتحان في مادة الفيزياء، حيث أدى الامتحان بالنظام الجديد عدد (680067) طالبًا وطالبة، فيما أدى الامتحان بالنظام القديم عدد (1990) طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ (النظام الجديد) بإجمالى عدد (192928)، والنظام القديم بعدد (468) وذلك أمام عدد (2,032) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى (284) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الثانية).

وأكد خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل الخاصة بالامتحانات مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان السير، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرية الامتحانات.

وحرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم، على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط، مشددًا على تحقيق الانضباط الكامل بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد لغرفة العمليات المركزية أو غرف العمليات بالمحافظات.

وتابع الوزير محمد عبد اللطيف، سير امتحانات الثانوية العامة، وذلك عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا، وسير العملية الامتحانية بانضباط بجميع أنحاء الجمهورية.

كما أكد الوزير على تقديم الدعم الكامل لكافة القائمين على أعمال الامتحانات، مؤكدا على تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم ودون تهاون، والتصدي لأي محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، والحفاظ على حقوق الطلاب.



كما تابع الوزير، قبيل انطلاق الامتحانات اليوم، مع مديرى المديريات انتظام وصول صناديق أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة إلى مقار اللجان في التوقيتات المحددة، والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.