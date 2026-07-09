التاريخ طويل والفيزياء صعبة .. حزن واستياء بين طلاب الثانوية العامة بأسوان

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسوان، اليوم، تباينًا فى آراء الطلاب عقب انتهاء امتحاني الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

وأوضح عدد من طلاب الشعبة الأدبية أن امتحان التاريخ جاء في مستوى الطالب المتوسط، إلا أنه تميز بطول الأسئلة، وهو ما تطلب وقتًا وجهدًا كبيرين للإجابة، مؤكدين أن عامل الوقت كان أبرز التحديات خلال أداء الإمتحان.

الثانوية العامة

وفي المقابل، أكد طلاب الشعبة العلمية أن امتحان الفيزياء كان أسهل نسبيًا من امتحان الكيمياء الذي سبقوه، لكنه لم يخلُ من الصعوبة، حيث احتوى على عدد من الأسئلة التي احتاجت إلى تركيز وتفكير، إلى جانب طول الامتحان الذي استغرق معظم زمن اللجنة.

وسادت حالة من الارتياح النسبي بين الطلاب عقب الخروج من اللجان، مع استمرار النقاشات حول مستوى الأسئلة ومدى ملاءمتها للوقت المخصص، في انتظار استكمال باقي الامتحانات وفق الجدول المعلن.