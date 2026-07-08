النشاط الصيفى للأطفال بمساجد أسوان يُواصل فعالياته

تواصل مديرية أوقاف أسوان فعاليات النشاط الصيفى للأطفال بالمسجد الجامع بكورنيش النيل، إلى جانب مختلف مساجد المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتور محمد حازم وكيل الوزارة .

ويأتى ذلك فى إطار إهتمام وزارة الأوقاف ببناء وعى النشء، وتنمية القيم الدينية والوطنية لدى الأطفال ، تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “بداية جديدة لبناء الإنسان”، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى .

برنامج متكامل يجمع بين تحفيظ القرآن وبناء الشخصية

يتولى تنفيذ البرنامج نخبة من الأئمة والمحفظات، ويعقد من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، حيث يتضمن حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، إلى جانب تقديم دروس فى السيرة النبوية، والفقه، والآداب الإسلامية، والأخلاق والقيم، بما يسهم فى بناء شخصية الطفل بناءً متوازناً يجمع بين حفظ كتاب الله، وصحيح الفهم، وحسن السلوك.

إقبال متزايد من الأطفال بمساجد المحافظة



وشهدت فعاليات النشاط الصيفى إقبالاً ملحوظاً من الأطفال وأولياء الأمور، حيث تتزين مساجد أسوان يومياً بحلقات تحفيظ القرآن الكريم والأنشطة التربوية، فى أجواء إيمانية وتعليمية تسهم فى تنمية قدرات الأبناء، واستثمار أوقات الإجازة الصيفية فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

غرس القيم الدينية والوطنية لدى النشء

وأكدت مديرية أوقاف أسوان أن النشاط الصيفى يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ ومستنير، من خلال غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وتعزيز روح الانتماء، وترسيخ مبادئ الوسطية والإعتدال، بما يحقق رسالة المسجد فى بناء الإنسان.

استمرار تنفيذ فعاليات النشاط الصيفى للأطفال بجميع مساجد المحافظة، بما يحقق أهداف وزارة الأوقاف فى تنمية وعى النشء، وتحفيظ القرآن الكريم، وبناء الشخصية المتوازنة، وإستثمار الإجازة الصيفية فى برامج تربوية وتعليمية تسهم فى إعداد أجيال واعية ومتمسكة بالقيم الدينية والأخلاقية والوطنية.