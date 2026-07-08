محافظ أسوان يحيل مسئولي مياه الشرب بدراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو للنيابة

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بإحالة مديرى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز دراو، ونصر النوبة، وكوم أمبو ، وإدفو إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم بشأن ما نسب إليهم من إهمال جسيم وتقاعس فى أداء المهام الوظيفية، والإخلال بمقتضيات الواجب الوظيفى، وذلك فى ضوء ما تم رصده من قصور فى التعامل مع أزمة إنقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق.

فى ضوء المتابعة الميدانية المستمرة، والتفاعل الفورى مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية، وحرص الدولة على ضمان إستدامة الخدمات الأساسية وحماية حقوق المواطنين.

إحالة عاجلة بسبب التقاعس وعدم الإستجابة للشكاوى

وأكد محافظ أسوان أن قرار الإحالة جاء بعد ثبوت عدم الإستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بإنقطاع المياه، وعدم التعامل السريع مع البلاغات الواردة، فضلاً عن غياب الشفافية فى عرض الموقف الفنى الحقيقى، وعدم تقديم معلومات دقيقة تسهم فى سرعة إتخاذ القرار والتعامل مع الأزمة، وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلة وإستمرار إنقطاع المياه عن معظم المناطق التابعة لهذه القطاعات ، علماً بأنه قد تم توجيه الشركة نحو توضيح التحديات والإستخدام الأمثل للموارد المتاحة لديهم .

تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين

وأشار المحافظ إلى أن ما حدث يمثل إخلالاً جسيماً بالمسئولية الوظيفية، ويستوجب المساءلة القانونية، مؤكداً أن الواقعة تخضع لأحكام قانون العقوبات، فضلاً عن أحكام القانون رقم (172 لسنة 2025) بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، بما يضمن محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله وفقاً للقانون، وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب داخل الجهاز التنفيذى.

توجيهات بسرعة معالجة الأزمة ورفع كفاءة الأداء

ووجه محافظ أسوان بسرعة إتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة إستقرار خدمة مياه الشرب بالمناطق المتضررة، مع رفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات المختصة، وتعزيز منظومة المتابعة والإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة فى تشغيل المرافق الحيوية.

تؤكد محافظة أسوان أن الحفاظ على حقوق المواطنين فى الحصول على الخدمات الأساسية، وفى مقدمتها مياه الشرب، يمثل أولوية قصوى، وأنه لن يتم التهاون مع أى صور للإهمال أو التقصير، حيث ستُتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المقصرين، بالتوازى مع تكثيف الجهود لضمان إستدامة الخدمات وتحسين جودة الأداء بما يلبى تطلعات المواطنين.