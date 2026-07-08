ضبط 35 سيارة ميكروباص مخالفة لخطوط السير في أسوان

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تكثيف حملات لجنة السيرفيس ، بالتنسيق بين إداراتى المرور والمواقف لضبط حركة السيارات وإلزامها بخطوط السير المقررة، بما يضمن إنتظام الخدمة وتحقيق السيولة المرورية .

يأتى ذلك فى ظل جهود المحافظة لإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى ، وتخفيف المعاناة عن المواطنين من خلال توفير وسائل النقل الجماعى بمختلف خطوط السير ، وخاصة فى ظل إرتفاع درجات الحرارة .

ضبط 35 سيارة سيرفيس مخالفة وتوقيع الغرامات الفورية

وفى هذا الإطار، أوضح محمد فتحى مدير إدارة المواقف أن لجنة السيرفيس ، واصلت تنفيذ حملاتها اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بالتنسيق مع إدارة المرور ، وذلك بناءاً على توجيهات محافظ أسوان ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 35 سيارة ميكروباص سيرفيس مخالفة، وسحب التراخيص الخاصة بها، مع توقيع الغرامات المالية الفورية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين .

حملات مفاجئة لضمان الإلتزام بخطوط السير



وأشار مدير إدارة المرور إلى أن اللجنة تنفذ حملاتها بصورة مفاجئة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وعلى مدار اليوم، للتأكد من إلتزام سيارات السرفيس بخطوط السير المحددة، ومنع أى مخالفات تؤثر على إنتظام التشغيل، مع الحد من التكدس والزحام، خاصة فى أوقات الذروة، بما يلبى إحتياجات المواطنين ويضمن تقديم خدمة نقل آمنة ومنتظمة .

استمرار المتابعة ورفع كفاءة المواقف

وأكد المهندس عمرو لاشين على مواصلة المتابعة الميدانية لمنظومة السرفيس، مع الإستمرار فى رفع كفاءة ونظافة المواقف بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الإنضباط داخل الشارع الأسوانى .

تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملاتها المكثفة لضبط منظومة السرفيس من خلال تكثيف الرقابة على خطوط السير، وضبط السيارات المخالفة، وتطبيق الإجراءات القانونية، بجانب رفع كفاءة المواقف بما يسهم فى تحقيق الإنضباط وتوفير خدمة نقل جماعى منتظمة وآمنة للمواطنين.