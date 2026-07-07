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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أسوان.. جهود مكثفة لحماية الثروة الحيوانية بتحصين 221 ألف رأس ماشية

جهود الطب البيطرى
جهود الطب البيطرى
محمد عبد الفتاح

قامت مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور جمعة محمد مكى خلال النصف الأول من عام 2026 بتنفيذ سلسلة من البرامج الوقائية والعلاجية والإرشادية، والهادفة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية، ودعم المربين، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وحماية الصحة العامة.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية ، ووفقاً لتعليمات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السيد علاء فاروق ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

تحصين أكثر من 221 ألف رأس ماشية و142 ألف طائر
وخلال متابعته، أشاد المحافظ بالجهود المبذولة فى مجال الوقاية البيطرية، حيث تم تحصين 221 ألفاً و792 رأساً من الحيوانات ضد الأمراض الوبائية، و142 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والنيوكاسل، إلى جانب سحب 300 عينة من مزارع الدواجن، وإصدار 30 تصريحاً لنقل الطيور، بما يعزز منظومة .

تكثيف أعمال الترصد والرقابة على المجازر
وأكد المهندس عمرو لاشين أهمية استمرار أعمال الترصد الوبائى، حيث شملت 49 قرية و701 منزل و32 سوقاً للحيوانات، مع سرعة التعامل مع أى حالات إشتباه ، كما تم الكشف على 16 ألفاً و945 ذبيحة، وضبط 2331 كجم من اللحوم المخالفة، وتحرير 61 محضراً لحماية صحة المواطنين.

خدمات علاجية وتنموية لدعم المربين


وأشار المحافظ إلى أن المديرية قدمت الخدمات العلاجية لـ 26 ألفاً و320 حالة، ونفذت 43 قافلة بيطرية مجانية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعى، والتأمين على 15 ألفاً و310 رؤوس ماشية، وترقيم 4277 رأساً، بما يسهم فى تحسين الإنتاج الحيوانى ورفع كفاءة الثروة الحيوانية.

تعزيز الصحة العامة ونشر الوعى البيطرى
وأوضح المحافظ أن المديرية واصلت جهودها فى مكافحة الأمراض المشتركة، وتنفيذ اختبارات البروسيلا والدرن، والتحصين ضد السعار، إلى جانب تنفيذ 1004 أنشطة إرشادية وعدد من اللقاءات الإعلامية، لنشر الوعى البيطرى بين المربين والمواطنين.

الإستمرار فى تطوير الخدمات البيطرية
وشدد المهندس عمرو لاشين على مواصلة تطوير الخدمات البيطرية، ودعم المربين، وتعزيز منظومة الأمن الغذائى، بما يتواكب مع توجيهات القيادة السياسية، ومستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.


تواصل مديرية الطب البيطرى بأسوان تنفيذ برامجها الوقائية والعلاجية والإرشادية بكفاءة، من خلال حملات التحصين، والرقابة على المجازر والأسواق، والقوافل البيطرية، ونشر الوعى، بما يسهم فى حماية الثروة الحيوانية، والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز الأمن الغذائى بالمحافظة.

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