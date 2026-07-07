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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير ومناشدة عاجلة من الصحة للمواطنين بشأن مدراس الثانوية للتمريض

التمريض
التمريض
عبدالصمد ماهر

تناشد وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع تنمية المهن الطبية، والإدارة العامة لشئون المعاهد الفنية الصحية، المواطنين وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الإعلانات والمنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسائط أخرى، بشأن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس التمريض الثانوية الفنية التابعة للوزارة للعام الدراسي 2026/2027.

وتؤكد الوزارة أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن شروط أو مواعيد التقديم للالتحاق بهذه المدارس، وأن أي معلومات أو إعلانات يتم تداولها خارج القنوات الرسمية للوزارة لا تمثلها بأي شكل من الأشكال.

‎إعلانات غير معتمدة أو تحصيل مبالغ مالية

وتخلي الوزارة كامل مسؤوليتها عن أي جهات أو كيانات أو أفراد يقومون بنشر إعلانات غير معتمدة أو تحصيل مبالغ مالية أو استقبال طلبات الالتحاق قبل صدور الإعلان الرسمي، سواء ادعوا تبعيتهم للوزارة أم لا.

وتدعو الوزارة أولياء الأمور والطلاب إلى عدم التعامل مع أي جهات غير رسمية، وعدم تقديم أي مستندات أو سداد أي رسوم استنادًا إلى تلك الإعلانات، حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا للتعرض لأي محاولات تضليل أو استغلال.

‎كما تؤكد الوزارة على جميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض (الحكومية والخاصة) بعدم البدء في أي إجراءات تتعلق بالإعلان عن القبول أو استقبال طلبات التقديم أو المستندات قبل صدور الضوابط الرسمية والإعلان المعتمد.

‎وتنوه الوزارة إلى أنه سيتم نشر الإعلان الرسمي الخاص بقبول الدفعة الجديدة للعام الدراسي 2026/2027 اعتبارًا من 15 يوليو 2026 عبر القنوات الرسمية للوزارة، وسيتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بشروط القبول وآليات التقديم والمواعيد والإجراءات المنظمة.

وزارة الصحة والسكان المعاهد الفنية المعاهد الفنية الصحية وسائل التواصل الاجتماعي الشهادة الإعدادية مدارس التمريض الثانوية الفنية إعلانات غير معتمدة

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