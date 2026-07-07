تراجع استهلاك الوقود في الهند خلال يونيو رغم استمرار نمو الطلب

أظهرت بيانات وزارة النفط الهندية، اليوم الثلاثاء، أن استهلاك الوقود في الهند انخفض خلال يونيو بنحو 3.7% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 19.42 مليون طن.

وتراجع استهلاك الوقود من 20.18 مليون طن في مايو، كما انخفض بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفض استهلاك غاز البترول المسال بأكثر من 14% على أساس سنوي ليبلغ 2.19 مليون طن.

وكانت تقارير إعلامية قد نوهت عن أن واردات الهند من غاز البترول المسال من الولايات المتحدة من المتوقع أن تتجاوز مليون طن خلال يونيو، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بعدما اتجهت نيودلهي إلى موردين أعلى تكلفة لتعويض اضطرابات الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات أن مبيعات البنزين تراجعت بنسبة 3.2% مقارنة بشهر مايو، لكنها ارتفعت بنسبة 7.4% مقارنة بالعام الماضي، في حين زاد استهلاك الديزل بنسبة 6.2% على أساس سنوي، لكنه انخفض بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب بيانات وزارة النفط الهندية، ارتفع استهلاك البيتومين، المستخدم بشكل أساسي في إنشاء الطرق، بنسبة 14.7% مقارنة بشهر مايو، لكنه تراجع بنحو 18% على أساس سنوي، وتراجع استخدام زيت الوقود بنحو 20% مقارنة بالشهر السابق.

وكانت الهند قد خفضت الشهر الماضي الضرائب الاستثنائية على صادرات الديزل ووقود الطائرات مع تراجع أسعار النفط العالمية، في حين رفعت الرسوم المفروضة على صادرات البنزين، وفقًا لأمر حكومي، ودخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يوليو.