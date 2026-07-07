فيفا يعلن الفائز بجائزة أفضل هدف في دور الـ32 من كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الفائز بجائزة أفضل هدف في منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد انتهاء تصويت الجماهير.

واختارت الجماهير هدف لاعب منتخب الرأس الأخضر، سيدني لوبيز كابرال، في شباك منتخب الأرجنتين، كأفضل هدف في دور الـ32، ضمن جائزة "هيونداي" الخاصة بأفضل أهداف البطولة.

وجاء الهدف بعد المباراة التي حقق خلالها منتخب الأرجنتين فوزًا صعبًا على الرأس الأخضر بنتيجة 3-2.

وحصد كابرال النسبة الأكبر من أصوات الجماهير بـ88.7%، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه، حيث جاء هدف ليونيل ميسي في المباراة نفسها ثانيًا بنسبة 4.1%، ثم هدف الياباني كايشو سانو في مرمى البرازيل بنسبة 1.9%، فيما تقاسم كيليان مبابي والمكسيكي جوليان كينونيس المركزين التاليين بنسبة 1.1% لكل منهما.

وتُعد هذه المرحلة الثانية من التصويت على جائزة أفضل هدف في كأس العالم 2026، إذ يفتح "فيفا" باب التصويت عقب كل مرحلة من مراحل البطولة، بداية من دور المجموعات، ثم دور الـ32، ويستمر بعد دور الـ16، ثم عقب مرحلتي ربع النهائي ونصف النهائي، قبل إجراء التصويت النهائي لاختيار أفضل هدف في البطولة بعد إسدال الستار على المنافسات.