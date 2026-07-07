خالد طلعت: حسام حسن أعظم مدرب في تاريخ مصر

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بالمدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، مؤكدًا أنه يستحق لقب أعظم مدرب في تاريخ الكرة المصرية، وذلك بعد النجاحات والنتائج التي حققها مع الفراعنة خلال الفترة الأخيرة.

منتخب مصر

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "أعظم مدرب في تاريخ مصر"، في رسالة دعم وإشادة بحسام حسن، الذي نجح في قيادة المنتخب لتحقيق نتائج مميزة وأداء لافت على الساحة الدولية.

وتلقى تصريح خالد طلعت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لما يقدمه حسام حسن مع المنتخب في المرحلة الحالية، وبين من يرى أن الحكم على مكانته التاريخية يحتاج إلى مزيد من الوقت والإنجازات، فيما يواصل المدير الفني استعداداته لقيادة الفراعنة في الاستحقاقات المقبلة.