افتتاح ملتقى بورسعيد الأول للتعليم الفني

افتتح محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، الملتقى الأول للتعليم الفني، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم الفني تحت قيادة الأستاذ أشرف البهنسي مدير عام التعليم الفني، وبالتعاون مع إدارة الزهور التعليمية، خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2026 بمدرسة الزهور الثانوية الصناعية بنات،

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتعريف طلاب الشهادة الإعدادية بمسارات التعليم الفني الحديثة، وإبراز دوره المحوري في إعداد الكوادر المؤهلة لدعم خطط التنمية المستدامة.

بدوي يفتتح ملتقى بورسعيد الأول للتعليم الفني

وأكد الأستاذ محمود بدوي أن تنظيم هذا الملتقى يعكس اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن التعليم الفني لم يعد مجرد مسار تعليمي بديل، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، من خلال إعداد أجيال تمتلك المهارات والخبرات التي تؤهلها للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف مدير المديرية أن الملتقى يستهدف تعريف طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم بجميع التخصصات والفرص التعليمية التي يتيحها التعليم الفني، بما يساعدهم على اختيار المسار الدراسي الأنسب لقدراتهم وطموحاتهم، لافتًا إلى أن المديرية تحرص على نشر الوعي بثقافة التعليم الفني باعتباره بوابة حقيقية لبناء مستقبل مهني واعد، وفرصة حقيقية للابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح "بدوي" أن الملتقى يقدم عرضًا متكاملًا لمنظومة التعليم الفني بمحافظة بورسعيد، من خلال مشاركة أكثر من 23 مدرسة تمثل مدارس التعليم الصناعي، والتجاري، والزراعي، والفندقي، إلى جانب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، حيث تستعرض المدارس برامجها التعليمية، ومشروعاتها التطبيقية، ومنتجات الطلاب، بما يعكس ما وصل إليه التعليم الفني من تطور في المناهج وأساليب التدريب وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل.

وأشار مدير المديرية إلى أن الملتقى يسلط الضوء على أبرز التحولات التي تشهدها منظومة التعليم الفني، وفي مقدمتها التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتعليم والتدريب المزدوج، ونظام البكالوريا التكنولوجية، إلى جانب استحداث تخصصات حديثة تواكب الثورة الصناعية والتكنولوجية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الطلاب لاستكمال دراستهم الجامعية والانطلاق نحو مستقبل مهني أكثر تميزًا.

وأكد الأستاذ محمود بدوي أن المعرض المصاحب للملتقى يمنح الطلاب وأولياء الأمور فرصة للتعرف عن قرب على الإمكانات المتطورة التي تمتلكها مدارس التعليم الفني، والاطلاع على النماذج والمشروعات المبتكرة التي نفذها الطلاب، بما يعكس مستوى الإبداع والتميز الذي حققته مدارس التعليم الفني بمحافظة بورسعيد في مختلف التخصصات.

وثمّن مدير المديرية الشراكة الفاعلة بين التعليم الفني ومؤسسات المجتمع المدني وقطاعي الصناعة والاستثمار، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل أحد أهم عوامل نجاح المنظومة التعليمية، ويسهم في إعداد خريج يمتلك المهارة والخبرة التي تؤهله للاندماج الفوري في سوق العمل، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المؤسسات الشريكة في دعم التدريب والتأهيل وربط التعليم بالإنتاج.

وأضاف "بدوي" أن اختيار شعار «فني وأفتخر» للملتقى يجسد رسالة واضحة تؤكد أن الفني المصري يمثل ركيزة أساسية للصناعة الوطنية، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بإعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارة والإبداع، وتسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

واختتم الأستاذ محمود بدوي تصريحاته مؤكدًا أن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ستواصل دعمها الكامل لتطوير منظومة التعليم الفني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم، داعيًا طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم إلى زيارة الملتقى والاستفادة من فعالياته، والتعرف على الفرص الواعدة التي يتيحها التعليم الفني، باعتباره أحد أهم المسارات التعليمية القادرة على صناعة المستقبل وتلبية احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور كلٍ من الأستاذ أشرف البهنسي مدير عام التعليم الفني، والأستاذ أحمد تاج مدير إدارة الزهور التعليمية، والأستاذ محمد السمان رئيس جمعية رجال أعمال جنوب بورسعيد، والمهندس مجدي كمال رئيس الوحدة الإقليمية لجمعية مستثمري بورسعيد، إلى جانب مديري الإدارات النوعية، ومديري المدارس الفنية، وعدد من القيادات التعليمية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والطلاب وأولياء الأمور.