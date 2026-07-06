أبو ليمون معًا نحافظ على بورسعيد.. نظافة الشارع تبدأ من سلوكنا اليومي

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أن نظافة الشوارع مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطن، وأن الالتزام بالسلوكيات الإيجابية يعكس وعي أبناء بورسعيد وحرصهم على مدينتهم.

يأتى ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة

وأهاب محافظ بورسعيد بالمواطنين ضرورة إلقاء المخلفات في صناديق القمامة المخصصة لذلك، وعدم إلقائها في الشوارع أو الأرصفة، لما يسببه ذلك من تشويه للمظهر العام، فضلًا عن آثاره السلبية على الصحة العامة والبيئة، مؤكد أن الحفاظ على نظافة المدينة يبدأ من تصرف بسيط يقوم به كل مواطن.

إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن المحافظة تواصل جهودها في رفع مستوى النظافة والتجميل بمختلف الأحياء، مشددًا على أن تعاون المواطنين والتزامهم بالسلوك الحضاري هو الركيزة الأساسية للحفاظ على مدينة نظيفة تليق بتاريخ بورسعيد وأهلها، وتوفر بيئة صحية وآمنة للجميع.