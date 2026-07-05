تعليم بورسعيد تستقبل طلاب الثانوية العامة بالمياه والحلوى

حرصت مديرية التربية والتعليم فى بورسعيد على استقبال طلاب الثانوية العامة أمام اللجان بتوزيع زجاجات المياه والحلوى، في لفتة إنسانية تعكس اهتمام تعليم بورسعيد بالطلاب.

تعليم بورسعيد يستقبل طلاب الثانوية العامة بالمياه والحلوى

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتنفيذا لتعليمات الأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد

جاء ذلك حرصا على تهيئة الأجواء النفسية الملائمة للطلاب قبل انطلاق امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بما يسهم في تعزيز شعورهم بالطمأنينة والتركيز ويؤكد أن توفير بيئة امتحانية آمنة وداعمة يأتي في صدارة أولويات القيادات التعليمية ببورسعيد.

وأكد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذه المبادرة تأتي امتدادا لخطة المديرية في توفير أوجه الرعاية والدعم للطلاب خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، بالتوازي مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل جميع اللجان، مشيرًا إلى أن تهيئة المناخ المناسب للطلاب تمثل مسئولية تسهم في مساعدتهم على أداء امتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.