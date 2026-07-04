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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء مجمع العبور التجاري ببورفؤاد.. صور

الانتهاء من 80% من الهيكل الخرساني للمجمع.. وجارٍ استكمال الأعمال وفق الجدول الزمني
الانتهاء من 80% من الهيكل الخرساني للمجمع.. وجارٍ استكمال الأعمال وفق الجدول الزمني
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سير العمل بمشروع إنشاء مجمع العبور التجاري بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية، والوقوف على نسب الإنجاز، والتأكد من انتظام الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة

رافق المحافظ الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات

الانتهاء من 80% من الهيكل الخرساني للمجمع.. وجارٍ استكمال الأعمال وفق الجدول الزمني

واستمع محافظ بورسعيد إلى شرح حول مراحل تنفيذ المشروع، حيث يجري إنشاء المجمع بتصميم معماري يتماشى مع الهوية البصرية لمدينة بورفؤاد، من خلال واجهة مستوحاة من تاريخ المدينة وتراثها، بما يعكس طابعها الحضاري ويحافظ على النسق الجمالي والمعماري المميز لها

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من 80% من أعمال الهيكل الخرساني، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال باقي مراحل التنفيذ، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المقرر.

ويضم مجمع العبور التجاري 14 محلًا تجاريًا، ومن المقرر أن يسهم في دعم الحركة التجارية بمدينة بورفؤاد، وتوفير خدمات متنوعة للمواطنين، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل للموقع بما يخدم أهالي المدينة

ووجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة حضارية وتجارية جديدة لمدينة بورفؤاد، وسيحقق نقلة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع خطة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة

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