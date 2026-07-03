نائب محافظ بورسعيد يقود جولة تفقدية بمخابز ومجمعات بورفؤاد.. صور

أجرى الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، جولة تفقدية موسعة بمدينة بورفؤاد، شملت المرور على المخابز البلدية والجمعية الاستهلاكية "الكومبراتيف"، لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى توافر السلع الغذائية والأساسية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية والتموينية، وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛

نائب محافظ بورسعيد يقود جولة تفقدية بمخابز ومجمعات بورفؤاد

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية الأستاذة / سمر الموافي رئيسة مدينة بورفؤاد، والأستاذ / محمد حلمي مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية، فضلاً عن تواجد الأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية.

وشملت الجولة تفقد انتظام منظومة العمل داخل المخابز، حيث قام نائب المحافظ بمتابعة أوزان رغيف الخبز والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية، فضلاً عن مراجعة مستوى النظافة العامة والاشتراطات الصحية داخل أماكن إنتاج الخبز. كما تفقد فرع الجمعية الاستهلاكية "الكومبراتيف" للاطمئنان على توافر المخزون السلعي من المواد الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة، وانتظام حركة البيع وصرف المقررات للمواطنين.

وشدد الدكتور عمرو عثمان، خلال الجولة، على ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المخابز والأسواق لضبط أي مخالفات أو تلاعب بالأوزان والأسعار، مؤكداً أن تضافر جهود الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين هو الضمان الأساسي لحماية حقوق المستهلك، وتقديم خدمة متميزة تليق بأهالي بورسعيد وتوفر لهم كافة احتياجاتهم بأعلى جودة ممكنة.