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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بإعادة استغلال مبنى مهجور وتحويله إلى مشروع تنموي

إنهاء مظاهر الاستغلال غير القانوني للمبنى وتحويله إلى قيمة مضافة تدعم المشروعات التنموية بالمحافظة
إنهاء مظاهر الاستغلال غير القانوني للمبنى وتحويله إلى قيمة مضافة تدعم المشروعات التنموية بالمحافظة
محمد الغزاوى

 وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستغلال الأمثل لأحد المباني غير المستغلة بالمنطقة، والذي كان يستخدم في السابق كقاعة أفراح ودار مناسبات، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ودعم جهود التنمية الشاملة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي.

إنهاء مظاهر الاستغلال غير القانوني للمبنى وتحويله إلى قيمة مضافة تدعم المشروعات التنموية بالمحافظة 

وأكد محافظ بورسعيد أن المبنى ظل لفترة طويلة دون استغلال حقيقي، الأمر الذي أدى إلى استغلاله في ممارسات غير قانونية لا تتناسب مع طبيعة المنطقة وما تشهده من أعمال تطوير ورفع كفاءة، مشددًا على ضرورة سرعة إعداد تصور متكامل لإعادة توظيف المبنى واستغلاله بما يخدم الصالح العام ويتوافق مع احتياجات المنطقة

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون الجهات المعنية بسرعة وضع خطة للاستفادة من المبنى، بما يتماشى مع المشروعات التنموية الجارية بمنطقة التصنيع، ويسهم في دعم خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بما يحقق قيمة مضافة للمواطنين

وأشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد تمضي بخطى ثابتة نحو إعادة إحياء واستثمار كافة الأصول غير المستغلة، وتحويلها إلى مشروعات خدمية أو تنموية تدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة

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