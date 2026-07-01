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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بورسعيد يشدد على انضباط لجان الثانوية العامة وتحقيق الهدوء للطلاب

تعليم بورسعيد يشدد على انضباط لجان الثانوية العامة وتحقيق الهدوء للطلاب
تعليم بورسعيد يشدد على انضباط لجان الثانوية العامة وتحقيق الهدوء للطلاب
محمد الغزاوى

 عقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم، بمحافظة بورسعيد مساء اليوم، اجتماعا استهدف رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.
 
 

جاء ذلك تحت رعاية  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وبتوجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

تعليم بورسعيد يشدد على انضباط لجان الثانوية العامة وتحقيق الهدوء للطلاب

ورحب "بدوي" في بداية الاجتماع بالحضور، لافتا على أن تعليم بورسعيد يسعى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب دون استثناءات، وذلك بمنع الغش بكافة أشكاله وأدواته والالتزام بالقواعد والقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.


 
وشدد وكيل تعليم بورسعيد على أهمية توفير الأجواء الامتحانية الهادئة للطلاب ومراعاة العامل النفسي لهم وتوزيع وجمع أسئلة واجابات الامتحانات من الطلاب في موعدها المحدد دون التأخير في التوزيع أو التبكير في الجمع، ومنح كل طالب حقه الأصيل من زمن الامتحان المكفول له بقوة القانون.
 


ووجه مدير تعليم بورسعيد رؤساء اللجان بضرورة مراعاة الحالات المرضية للطلاب المعروفة سلفا، والتعاون المشترك مع مديري الإدارات التعليمية لتوفير الحل السريع لأي مشكلات قد تطرأ أثناء فترة الامتحان.
 
ولفت "بدوي" إلى ضرورة تحقيق انضباط اللجان ومنع حيازة الطلاب للهواتف المحمولة وملحقاتها داخل حرم اللجان، وعدم التساهل في ذلك تجنبا للمساءلة القانونية للملاحظين والطلاب والتي تعرضهم لعقوبات رادعة، متمنيا للجميع السداد والتوفيق.
 
جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام – رئيس اللجنة الثلاثية وأعضاء اللجنة الثلاثية ومديري الإدارات التعليمية ووكلاءها وجمع من قيادات تعليم بورسعيد أعضاء لجنة التنظيم.

بورسعيد محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم

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