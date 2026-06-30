أجهزة بورسعيد التنفيذية تواصل عملها على مدار الساعة لفرض الانضباط بالشارع

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد تحركات تنفيذية واسعة ومكثفة لإزالة التعديات والمخالفات وإعادة المظهر الجمالي لكافة القطاعات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود الميدانية لفرض الانضباط بالشارع البورسعيدي، ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة العامة للمواطنين والزائرين تزامناً مع موسم الصيف.

مدينة بورفؤاد.. متابعة جهود الكنس والغسيل الآلي بشارع 15 سبتمبر

تابعت سمر الموافي رئيسة مدينة بورفؤاد، ميدانياً، جهود شركة "نهضة مصر" للخدمات البيئية الحديثة في الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل المحاور الرئيسية:

رفع تراكمات الأتربة:

جرى الدفع بسيارات رفع الرمال "المكنسة الكهربائية" لتمشيط الجزر الوسطى والأرصفة الجانبية بامتداد شارع 15 سبتمبر والميادين المحيطة.

رؤية العمل المستقبلي:

أكدت رئيسة المدينة أن ملف النظافة يقع على رأس أولويات العمل التنفيذي لتحسين البيئة العامة بالمناطق السكنية عالية الكثافة، لافتة إلى توفير كافة أوجه الدعم للأجهزة المعنية لضمان بيئة صحية وآمنة لأهالي بورفؤاد.

حي الشرق.. حملة مكبرة لإزالة إشغالات شارعي الجمهورية ودجلة ورفع مخلفات الأشجار بالشاطئ

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، عن استمرار الحملات اليومية لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بحسم:

مواجهة التعديات:

شنت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بـشارعي الجمهورية ودجلة، أسفرت عن رفع والتحفظ على عدد كبير من الاستاندات والمخالفات المتنوعة التي تعيق حركة المشاة والمركبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحال غير الملتزمة بخطوط التنظيم.

تحسين البيئة الشاطئية والمحاور:

جرى رفع المخلفات الناتجة عن تهذيب أحواض الزرع بالجزيرة الوسطى بـشارع عاطف السادات، بالإضافة إلى إزالة مخلفات الأشجار أمام الكافيهات بـشاطئ حي الشرق بالتنسيق مع شركة النظافة لإعادة الموقع لحالته الحضارية.

حي العرب.. حملة إشغالات مسائية بشارعي عاطف السادات وطرح البحر لضمان السيولة المرورية

وفقاً لتعليمات قيادة المحافظة، قادت المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب، حملة ميدانية موسعة خلال الفترة المسائية:

إعادة فتح الأرصفة:

استهدفت الحملة تمشيط المخالفات بـشارعي عاطف السادات وطرح البحر، حيث قام فريق إدارة الإشغالات برفع التعديات ومصادرة العوائق التي تشغل نهر الطريق العام.

تنبيهات مشددة:

وجهت رئيسة الحي بالتنبيه على أصحاب المنشآت التجارية والمحال بالالتزام بالمساحات القانونية المقررة لهم، مؤكدة استمرار الحملات الصباحية والمسائية لمنع عودة أي مظاهر عشوائية بالحي.

حي المناخ.. جولة موسعة لرفع الإشغالات والمخلفات من الممشى الساحلي والكورنيش

تزامناً مع توافد المصطافين خلال موسم الصيف، أجرت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ، جولة تفقدية شاملة بالحي:

نظافة وتأمين الكورنيش:

تابعت رئيسة الحي أعمال رفع الإشغالات والمخلفات من منطقة كورنيش بورسعيد والممشى الساحلي لضمان حركة آمنة للمواطنين والزائرين، تماشياً مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الالتزام بالقانون:

شددت "العزبي" على تفعيل الرصد الميداني على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي منشأة أو كافيه يتعدى على حرم الرصيف أو يشوه المظهر العام لواجهة الحي السياحية.

حي الزهور.. إزالة التعديات والمخالفات بشارعي التحرير و23 ديسمبر

تابع المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور، جهود الإدارات الميدانية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفرض النظام:

حملات التطهير من الإشغالات:

قاد رئيس الحي حملة موسعة استهدفت مراراً شارعي التحرير و23 ديسمبر، وأسفرت عن مصادرة كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المرور وحركة المارة على الأرصفة.

مناشدة أصحاب المحال:

ناشدت رئاسة الحي أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بالمنطقة بضرورة احترام حق المواطن في رصيف خالي من المعوقات، مؤكدة الضرب بيد من حديد على كل من يخالف اللوائح والقوانين المنظمة.

حي الضواحي.. حملة مكبرة لإزالة الأكشاك والبتارين المخالفة بمنطقة الإسراء

أكد فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، على مواصلة الأجهزة الميدانية لجهودها الحازمة لاستعادة الانضباط الكامل بكافة الشوارع:

إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة:

قاد نائب رئيس الحي وفرق إدارة الإشغالات حملة مكبرة بـمنطقة الإسراء، أسفرت عن إزالة عدد من الأكشاك والبتارين والاستندات الحديدية المخالفة وغير المرخصة التي تعيق حركة مرور السيارات والمشاة.

غرامات بيئية:

شدد رئيس الحي على تطبيق عقوبات رادعة وتوقيع غرامات بيئية وإشغال طريق فورية ضد المخالفين، لضمان عدم عودة التعديات وتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين.