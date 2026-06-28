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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يجري جولة مسائية بكورنيش المدينة ويشدد على الانضباط الكامل والحفاظ على المظهر الحضاري

حظر سير الدراجات البخارية والسيارات والموتوسيكلات بالممشى وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين
حظر سير الدراجات البخارية والسيارات والموتوسيكلات بالممشى وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين
محمد الغزاوى

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، جولة ميدانية مسائية بكورنيش المدينة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام الحالة العامة بالممشى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط الكامل بالمناطق السياحية والترفيهية، رافقه خلالها المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ.

حظر سير الدراجات البخارية والسيارات والموتوسيكلات بالممشى وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين

وخلال الجولة، شدد محافظ بورسعيد على منع جميع صور الإشغالات والتعديات على امتداد الكورنيش، مؤكدًا عدم السماح بأي ممارسات تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري، كما وجه بحظر سير السيارات والدراجات البخارية والموتوسيكلات داخل الممشى، مع اتخاذ إجراءات وعقوبات مشددة وفورية ضد المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين ورواد الكورنيش.

كما وجه المحافظ بسرعة توفير صناديق قمامة بطول الكورنيش، بما يضمن الحفاظ على النظافة العامة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار المتابعة الميدانية.

وفي ختام الجولة، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون رؤساء الأحياء المطلة على الشاطئ بتشكيل بورديات ثابتة على مدار اليوم بطول الكورنيش والشاطئ، لضمان المتابعة المستمرة، والتعامل الفوري مع أي إشغالات أو مخالفات، بما يحافظ على الانضباط العام ويوفر بيئة آمنة ونظيفة وحضارية لأهالي بورسعيد وزائريها.

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