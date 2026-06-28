بورسعيد: ضبط نصف طن أجبان متعفنة و400 كجم دواجن مجهولة و7000 عبوة قهوة منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين بمحافظة بورسعيد، سلسلة من الحملات الرقابية المكبرة والمباغتة على مدار 24 ساعة متواصلة شملت مختلف أحياء المحافظة، وذلك لإحكام السيطرة التامة على الأسواق، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية والمدعمة حمايةً لصحة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وبتكليف من محمد حلمي جاد الرب مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.

وقاد الحملة ميدانياً أحمد العربي مدير إدارة الرقابة المركزية، والأستاذ بمشاركة كبار المفتشين بالاشتراك والتنسيق الكامل مع رجال إدارة تموين غرب بورسعيد.

حراك تمويني ببورسعيد يطيح بأوكار الغش التجاري ويحبط تداول آلاف السلع الفاسدة والمقلدة بالأسواق

و نجح رجال الرقابة التموينية في قطع الطريق على تداول كميات ضخمة من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل وصولها لجمهور المستهلكين،

وأسفر الفحص عن

ضبط 500 كجم نصف طن من الجبن الرومي المبشور والجبن المطبوخ في حالة فساد وعفن ظاهري تام، حيث كانت معدة ومجهزة لطرحها بالأسواق والمطاعم.

وضبط 400 كجم: من مفروم الدواجن مجهول المصدر، ومتداول داخل الأسواق بدون أي فواتير أو مستندات رسمية دالة على مصدر إنتاجه أو صلاحيته.

و استهدفت الحملة تجفيف منابع الغش التجاري وملاحقة الأنشطة التي تضر بحقوق المستهلك وتتلاعب بصحته، وأسفرت عن:

ضبط 7000 عبوة: من القهوة البن تبين بالفحص الفني انتهاء فترات صلاحيتها بالكامل، ومحظور تداولها في الأسواق.

ضبط 7000 قطعة: من المواد الغذائية المتنوعة والمغشوشة، والتي تحمل علامات تجارية مقلدة ومجهولة المصدر دون فواتير قانونية.

و امتدت أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لتشمل محال بيع الأدوات والمستلزمات الكهربائية لضبط السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية،

وأسفرت عن

ضبط 200 لمبة كهربائية: مقلدة ومغشوشة وغير مدون عليها أي بيانات خاصة بالمنشأ أو المصدر، مما يمثل غشاً تجارياً صريحاً للمواطنين ومخالفة لقوانين تداول السلع الصناعية.

وفي إطار المتابعة الدورية لإنتاج رغيف الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان المقررة من وزارة التموين، تم تمشيط المخابز البلدية بمختلف القطاعات وأسفرت الجولة عن تحرير 25 محضراً قانونياً: ضد عدد من المخابز البلدية المخالفة، وتنوعت المخالفات المرصودة بين (إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة، والبيع بأزيد من السعر الرسمي المقررة قانوناً).

و قامت الحملة بالتحفظ الفوري على كافة السلع والمضبوطات المخالفة والفاسدة وإعدام ما يلزم عقب تقنين الإجراءات، وتحرير المحاضر الجنائية اللازمة ضد أصحاب المنشآت المخالفة، وإحالتهم مباشرة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ العقوبات الرادعة. وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد مواصلة الضربات الاستباقية لضبط المنظومة التجارية بكل حزم ودون تهاون.