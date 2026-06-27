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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرس رياضي في بورسعيد.. انطلاق بطولة فرع القناة التنشيطية للسباحة

بمشاركة 364 لاعباً انطلاق بطولة فرع القناة التنشيطية للسباحة بمدينة بورسعيد الرياضية
بمشاركة 364 لاعباً انطلاق بطولة فرع القناة التنشيطية للسباحة بمدينة بورسعيد الرياضية
محمد الغزاوى

شهدت المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد انطلاق فعاليات "بطولة فرع القناة للمراحل التنشيطية (26-27)" لرياضة السباحة، للمراحل العمرية من سن 11 سنة وحتى العمومي، والتى تقام تحت رعاية  جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد، وسط أجواء احتفالية وتنظيمية متميزة تعكس الطفرة الرياضية الإقليمية.

بمشاركة 364 لاعباً انطلاق بطولة فرع القناة التنشيطية للسباحة بمدينة بورسعيد الرياضية

وقد حرص الأستاذ محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، على الحضور والمتابعة الميدانية الدقيقة لكافة فعاليات البطولة منذ لحظة الانطلاق. 

وتابع  جاهزية المجمع الأوليمبي والمرافق، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل لخروج الحدث بالشكل الذي يليق بمحافظة بورسعيد.

وتشهد البطولة منافسات قوية وإقبالاً كبيراً بمشاركة 12 نادياً يمثلون أندية محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، والعريش، بإجمالي 364 لاعباً ولاعبة، مما يضفي صبغة حماسية قوية على السباقات في مختلف الفئات العمرية المشاركة.

وجاء هذا التنظيم المشرف بجهود وتنسيق مستمر بين قيادات العمل الرياضي، وعلى رأسهم ،الدكتور ممدوح الشناوي، رئيس منطقة القناة وبورسعيد للسباحة، الدكتور محمود حسن، مدير المدينة الرياضية ببورسعيد اللذين ساهما في توفير كافة السبل الفنية واللوجستية لإنجاح المنافسات

وخلال فعاليات البطولة، تم الحرص على استماع مدير عام مديرية الشباب والرياضة لآراء أولياء الأمور المتواجدين، والذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بمستوى التنظيم. وتلقى الحدث إشادة واسعة من الحاضرين ، الذين أثنوا جميعاً على جودة الخدمات وحسن الاستقبال والتميز في إدارة البطولة داخل المدينة الرياضية.

ومن جانبه أعرب الأستاذ محمد عبد العزيز المحضر عن بالغ سعادته وإشادته بجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير. وثمّن سيادته التعاون المثمر والمستمر بين إدارة المدينة الرياضية ومنطقة السباحة، مشيداً بالمستوى الفني والتنظيمي المشرف، والمظهر الحضاري الراقٍ الذي ظهرت به أندية القناة والعريش المشاركة في البطولة.

وفي إطار الحفاظ على سلامة جميع المشاركين، شدد الأستاذ محمد عبد العزيز المحضر على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم توفير الكود الطبي المتكامل بوجود الأطقم الطبية المجهزة وسيارات الإسعاف، لضمان التدخل الفوري في حالات الطوارئ وتوفير بيئة آمنة للأبطال طوال فترة المسابقات.

بورسعيد محافظة بورسعيد الشباب والرياضة المدينة الرياضية

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