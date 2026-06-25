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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يقدم مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية

محافظ بورسعيد يقدم مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية
محافظ بورسعيد يقدم مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد سلسلة لقاءاته الدورية مع المواطنين، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، ومتابعة الموقف التنفيذي بشأنها، مؤكدًا أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة

كما حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون، خلال اللقاء، على تقديم مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار حرصه على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتقديم أوجه الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا.

محافظ بورسعيد يقدم مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد إلى عدد من الشكاوى والطلبات المتنوعة، ووجه الأجهزة المعنية بسرعة بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاء أبرزها:

- شكوى أحد أولياء الأمور بشأن واقعة داخل إحدى المدارس، حيث وجه المحافظ بفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن حقوق الطالب وسلامة الطلاب داخل المنشآت التعليمية

- طلب إحدى المواطنات بشأن نقل ابنتها من التعليم الأزهري إلى التربية والتعليم نظرًا لظروفها الأسرية، حيث وجه المحافظ بدراسة الحالة والتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى حل مناسب.

- شكوى إحدى العاملات بقطاع التعليم بشأن قرار ندبها، حيث وجه المحافظ ببحث الموضوع قانونيًا والاطلاع على المستندات لضمان تحقيق العدالة واتخاذ الإجراءات المناسبة

- طلبات عدد من المواطنين بشأن توفير فرص عمل، حيث وجه المحافظ بدراسة الحالات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص تتناسب مع المؤهلات والظروف الاجتماعية.

- طلبات خاصة بذوي الهمم والحالات المرضية، حيث وجه المحافظ بتقديم الدعم اللازم وبحث إمكانية توفير الخدمات المناسبة لهم للتيسير عليهم


- طلبات خاصة بالمحال والمشروعات والتراخيص، حيث شدد المحافظ على سرعة إنهاء الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية

- شكوى جمعية تعاونية بشأن أراضٍ مخصصة لإقامة مشروع سكني، حيث وجه المحافظ بدراسة الملف للحفاظ على حقوق المواطنين والحاجزين وفقًا للإجراءات القانونية.

- شكوى بشأن مخالفات بناء بأحد العقارات وتأثيرها على السكان، حيث وجه المحافظ بفحص موقف العقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع مراعاة مصالح المواطنين

- طلب إقامة دار رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة بورفؤاد، حيث وجه المحافظ بدراسة المقترح بالتنسيق مع الجهات المختصة لخدمة أبناء المحافظة

.  مقترحات لتطوير الخدمات، حيث أكد المحافظ حرصه على الاستماع لكافة الأفكار والمبادرات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

جاء اللقاء بحضور الأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والأستاذة إيمان مسعد مدير مديرية القوى العاملة، وعدد من ممثلي الجهات المختصة

وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد المخصص لذلك:
[email protected]
مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد في ختام اللقاء حرصه على استمرار هذه اللقاءات بشكل دوري، مشددًا على أن تلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، في إطار تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الحالات الإنسانية

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