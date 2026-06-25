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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفدًا رفيع المستوى من جمهورية مدغشقر لبحث فرص الاستثمار

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفدًا رفيع المستوى من جمهورية مدغشقر لبحث فرص الاستثمار
اقتصادية قناة السويس تستقبل وفدًا رفيع المستوى من جمهورية مدغشقر لبحث فرص الاستثمار
محمد الغزاوى

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية مدغشقر برئاسة جوزيل رافيدي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في مدغشقر (EDBM)، وضم الوفد ممثلين عن المجلس ووزارة التصنيع وتنمية القطاع الخاص بمدغشقر، إلى جانب ممثل عن مشروع دعم التصنيع والقطاع المالي (PAISF)، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في القطاعات الصناعية واللوجستية المختلفة. وكان في استقبال الوفد الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، و مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفدًا رفيع المستوى من جمهورية مدغشقر لبحث فرص الاستثمار 

وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يشمل المواني التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية، والبنية التحتية الحديثة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، فضلًا عن القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة للتوطين والتنمية. كما تم تناول المزايا التي توفرها الاتفاقيات التجارية المختلفة، والتي تتيح للمستثمرين النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز صناعي ولوجستي عالمي جاذب للاستثمارات. وتضمنت المناقشات أيضًا الإجابة على تساؤلات الوفد بشأن خدمة الشباك الواحد، والأطر التنظيمية والتشريعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وآليات التعاون مع المطورين الصناعيين المصريين والأجانب.

وعقب الاجتماع، توجه الوفد إلى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة في جولة تفقدية شملت عددًا من المشروعات والمناطق التنموية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث استهل الوفد الجولة بزيارة ميناء السخنة للاطلاع على الإمكانات التشغيلية واللوجستية للميناء ودوره المحوري في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية. كما شملت الجولة زيارة شركة "إيكوبات للتنمية الصناعية" داخل نطاق المطور الصناعي "شركة التنمية الرئيسية"، أعقبها زيارة مشروع "تيدا رويال للمستودعات الجمركية" وشركة "بوريكس للزجاج المحدودة" داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا – مصر"، بما يعكس تكامل منظومة العمل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس مدغشقر

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