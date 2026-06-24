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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اقتصادية قناة السويس تبحث مع وفد مدينة نانجينغ الصينية فرص التعاون المشترك

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفدًا رفيع المستوى من مدينة نانجينغ الصينية لبحث مزيد من فرص التعاون
اقتصادية قناة السويس تستقبل وفدًا رفيع المستوى من مدينة نانجينغ الصينية لبحث مزيد من فرص التعاون
محمد الغزاوى

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من مدينة نانجينغ التابعة لمقاطعة جيانغسو بجمهورية الصين الشعبية، برئاسة  تشو هونغبو، عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة جيانغسو وأمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة نانجينغ.

وضم الوفد  تشاو ليو تشينغ، الوزير المفوض بالسفارة الصينية لدى مصر، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي حكومة مدينة نانجينغ وممثلي عدد من الهيئات الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن ممثلي عدد من الشركات الصينية العاملة في قطاعات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والهندسية، من بينها شركات تمتلك مشروعات جارٍ تنفيذها بالفعل، وأخرى تدرس فرص التوسع والاستثمار باقتصادية قناة السويس، وذلك في إطار استكمال فعاليات ملتقى "الصين (نانجينغ) – مصر (القاهرة) للتعاون الاقتصادي والتجاري" الذي أُقيم بالقاهرة يوم 22 يونيو 2026. 

وكان في استقبال الوفد الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفدًا رفيع المستوى من مدينة نانجينغ الصينية

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة نانجينغ، وبحث فرص الشراكة في عدد من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الصناعات المرتبطة بمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الطبية. 

وأشاد الجانبان بما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من نمو متواصل في حجم الاستثمارات الصينية، والتي أصبحت تمثل أحد أبرز مكونات النشاط الصناعي والاستثماري داخل المنطقة، بما يعكس الثقة المتزايدة من جانب مجتمع الأعمال الصيني في مناخ الاستثمار الذي توفره الهيئة. كما تناول اللقاء المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك تكامل الموانئ والمناطق الصناعية والبنية التحتية المتطورة، ومنظومة الشباك الواحد التي تسهم في تيسير الإجراءات وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية ويدعم الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

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