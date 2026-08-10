حودة: خيبت توقعاتك حققت نجاحا كبيرا.. والجمهور سبب انتقالي من المهرجانات للبوب| خاص

قدم الفنان حودة أعمال غنائية عديدة منها أغاني منفردة، إلى جانب عدد من الدويتوهات، ونجح خلال الفترة الأخيرة في لفت الأنظار بأغنية «خيبت توقعاتك»، التي تصدرت التريند وحققت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وفي حوار خاص لـ«صدى البلد»، تحدث حودة عن كواليس أغنية «خيبت توقعاتك»، وسر نجاحها، وانتقاله من تقديم المهرجانات إلى الموسيقى البوب، كما كشف عن تفاصيل تعاونه مع الفنان العسيلي في أغنية «إيه حب الحب»، وتحدث عن هوايته المفضلة وحلمه القديم بأن يصبح لاعب كرة قدم، بالإضافة إلى أعماله الغنائية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

حدثنا عن نجاح أغنية «خيبت توقعاتك» ورد فعل الجمهور عليها؟

أنا سعيد جدًا بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية «خيبت توقعاتك»، وسعيد أكثر برد فعل الجمهور عليها، خصوصًا أنها تصدرت التريند وحققت تفاعلًا كبيرًا.

الأغنية جاءت لي عن طريق الصدفة، وعندما سمعت كلماتها أعجبتني جدًا، وشعرت أنها مختلفة ومميزة، ولذلك قررت تقديمها، وأنا سعيد جدًا بالنتيجة وردود الفعل التي حققتها منذ طرحها.

هل كنت تتوقع أن تحقق الأغنية هذا النجاح؟

بصراحة، النجاح الكبير الذي حققته الأغنية ورد فعل الجمهور عليها أسعدني جدًا، خصوصًا أنني أراها أغنية درامية مختلفة ومميزة، وسعيد بوصولها إلى الجمهور بالشكل الذي حدث.

خلال الفترة الأخيرة قدمت أعمالًا منفردة إلى جانب دويتوهات مع عدد من الفنانين.. كيف تحب أن تكون اختياراتك؟

أنا أحب التنوع، وأحاول دائمًا أن أقدم موسيقى مختلفة سواء من خلال الأغاني المنفردة أو الدويتوهات مع فنانين، لأنني أرى أن الفنان من المهم أن يكون لديه تنوع في اختياراته وأعماله، وألا يظل محصورًا في لون موسيقي واحد.

انتقلت من تقديم المهرجانات إلى تقديم موسيقى البوب.. من كان السبب في هذا التحول؟

الجمهور هو السبب في كل شيء، والمهرجانات كانت السبب في أن الناس تعرفني وتدعمني، وأنا أحب أن أقدم لهم ألوانًا موسيقية مختلفة.

أنا حابب أقدم موسيقى متنوعة، سواء أغاني منفردة بأشكال مختلفة أو دويتوهات مع فنانين، وأحاول دائمًا أن يكون عندي تنوع في اختياراتي الفنية.

حدثنا عن أغنية «إيه حب الحب» التي قدمتها مع العسيلي ضمن الدعاية لفيلم «شمشون ودليلة»؟

أنا سعيد جدًا بردود الفعل على أغنية «إيه حب الحب»، وسعيد جدًا بالنجاح والتفاعل الذي حققته الأغنية.

الأغنية رومانسية ومبهجة وصيفية ومختلفة، وشعرت أنها مناسبة جدًا لأجواء الفيلم، كما أن فيديو كليب الأغنية كان مبهجًا ومختلفًا، وأنا سعيد جدًا بالتعاون مع العسيلي، وكانت تجربة جميلة بالنسبة لي.

بعيدًا عن الغناء.. ما هوايتك المفضلة؟ وهل كان لديك حلم آخر قبل الغناء؟

أنا بحب الكورة جدًا، ولو لم أكن مغنيًا، كنت أتمنى أن أصبح لاعب كرة قدم، لأن ده كان حلمي من زمان، لكن في النهاية ربنا كتب لي أن أصبح مغنيًا، وأنا سعيد جدًا بالمجال الذي اخترته.

وماذا تحضر للجمهور خلال الفترة المقبلة؟

عندي أغنية جديدة بعنوان «دقة» مع عزيز مرقة، والأغنية ستكون مفاجأة للجمهور، وأتمنى أن تنال إعجابهم.

وكمان عندي عدد كبير من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة، منها دويتوهات مع نجوم، إلى جانب أغاني منفردة، بالإضافة إلى العديد من الحفلات التي أستعد لها خلال الفترة القادمة