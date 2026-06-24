تنسيق القبول بالثانوية العامة ببورسعيد.. الحد الأدنى والطاقة الاستيعابية للطلاب

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بمجموع 238 درجة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة جاء بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومراعاة أعداد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، والطاقة الاستيعابية للمدارس، بما يحقق التوازن بين مصلحة الطلاب والإمكانات المتاحة.

تنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسي الجديد بحد أدنى 238 درجة ..

وأشار المحافظ إلى أن التنسيق الجديد يستوعب نحو 5034 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي العام، مؤكداً حرص المحافظة على توفير المناخ التعليمي المناسب للطلاب والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار دعم قطاع التعليم بالمحافظة، ومتابعة انتظام سير العمل بالمدارس، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة بما يتواكب مع جهود التنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات