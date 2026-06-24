تزامناً مع الطفرة التنموية .. محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال النظافة

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف أعمال النظافة العامة بكافة أنحاء المحافظة، وخاصة بالشوارع الرئيسية والميادين والمناطق السكنية، بما يتماشى مع حجم أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الأحياء والجهات التنفيذية المعنية وشركة النظافة، لضمان انتظام العمل ورفع كفاءة منظومة النظافة على مدار اليوم، مشدداً على زيادة معدلات رفع المخلفات وتكثيف أعمال الجمع المنزلي، بما يحقق أفضل مستوى من النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر العام للمحافظة

بورسعيد تواصل جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات العامة.. وتكثيف جهود النظافة

حيث تجري خطة عمل مكثفة تشمل الدفع بالمزيد من العمالة والمعدات، وتوزيع فرق النظافة على ورديات متتالية لضمان استمرار أعمال الكنس ورفع المخلفات والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة، مع التركيز على المناطق الحيوية والشوارع التي تشهد كثافات مرورية وحركة يومية للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن ملف النظافة يأتي ضمن أولويات المحافظة، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية لأداء منظومة النظافة بكافة الأحياء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمات المقدمة

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمالها اليومية في مختلف القطاعات، في إطار خطة شاملة تهدف إلى دعم مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة، والظهور بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانتها