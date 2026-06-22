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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي في أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقتي "عمر بن الخطاب" و "خالد بن الوليد" |شاهد

محافظ بورسعيد يوجه بتسريع معدلات التنفيذ بمشروع تطوير 168 عمارة سكنية تضم 3984 وحدة
محافظ بورسعيد يوجه بتسريع معدلات التنفيذ بمشروع تطوير 168 عمارة سكنية تضم 3984 وحدة
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مستجدات الأعمال الجارية بمنطقة "عمر بن الخطاب" بحي الزهور، للوقوف على آخر معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز على أرض الواقع.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير بورسعيد  

محافظ بورسعيد يوجه بتسريع معدلات التنفيذ بمشروع تطوير 168 عمارة سكنية تضم 3984 وحدة

 وتابع محافظ بورسعيد أعمال التطوير الشاملة بمنطقة عمر بن الخطاب والتي تشمل رفع كفاءة 168 عمارة سكنية بإجمالي 3984 وحدة سكنية، يستفيد منها نحو 16 ألف مواطن، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

 واطلع المحافظ على الموقف التنفيذي لأعمال تطوير البنية التحتية بالمنطقة، والتي تتضمن رفع كفاءة الطرق والأرصفة، وتطوير شبكات الصرف الخاصة بالعمارات، وتحسين واجهات المباني، وتحديث منظومة الإضاءة، وتنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار والمسطحات الخضراء

 وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة تكثيف الجهود وزيادة معدلات العمل بالمشروع، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء من كافة الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية.

 وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير منطقة عمر بن الخطاب يأتي ضمن خطة شاملة للنهوض بالبنية التحتية والارتقاء بالمناطق السكنية، وتحقيق نقلة حضارية متكاملة تساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية أفضل للمواطنين.

 محافظ بورسعيد يتابع نسب الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة خالد بن الوليد بحي الزهور



وفى سياق متصل تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مستجدات الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة خالد بن الوليد بحي الزهور، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات العمل على أرض الواقع.

 وتابع محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المنطقة والتي تأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين،  ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للأهالي

 واطلع المحافظ على نسب تنفيذ أعمال التطوير التي تشمل رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتطوير منظومة الإضاءة العامة، وأعمال التجميل ورفع كفاءة المظهر العام للمنطقة، بما يساهم في تحسين حركة المواطنين وتوفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة.

 كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال تنفيذ المسطحات الخضراء والتوسع في التشجير وإنشاء اللمسات الجمالية والأعمدة الديكورية، موجهاً بمواصلة أعمال التطوير لإظهار المنطقة بصورة حضارية تتناسب مع جهود المحافظة في الارتقاء بالأحياء السكنية.

 وأكد المحافظ أن أعمال تطوير منطقة خالد بن الوليد تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات وتحسين الشكل الحضاري للمنطقة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة

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