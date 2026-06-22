محافظ بورسعيد يشدد على إلزام المستشفيات بالتخلص من النفايات الطبية | صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة التابع لمديرية الشئون الصحية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للاطمئنان على كفاءة منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور إسماعيل الحفناوي ،رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد،والمهندس وليد الدعدع رئيس حي جنوب ،والدكتورة إيمان هارون وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، الدكتور محمد جودة مدير الطب الوقائي،والمهندسة احسان برمه مدي مديرية الطرق ببورسعيد،وعدد من القيادات التنفيذية.

أبو ليمون : التنسيق مع وزارة الصحة لإقامة 3 محارق جديدة لزيادة القدرة الاستيعابية للمجمع

وخلال الجولة، اطلع محافظ بورسعيد على منظومة العمل داخل المجمع وآليات استقبال وتجميع النفايات الطبية الخطرة الواردة من المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية والمعامل، ومتابعة مراحل تداولها ونقلها ومعالجتها وفقا للاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة.

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون كفاءة التشغيل بالمجمع، والذي يستقبل ويعالج ما يتراوح بين 4 إلى 5 أطنان من النفايات الطبية الخطرة يوميًا، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحد من المخاطر البيئية الناتجة عن التخلص غير الآمن من تلك المخلفات.

ووجه المحافظ هيئة الرعاية الصحية ومديرية الشئون الصحية بضرورة إلزام كافة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية الحكومية والخاصة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة من خلال مجمع المحارق، بما يضمن توحيد منظومة التخلص الآمن والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية المنظمة لهذا الملف الحيوي.

كما أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية المتابعة المستمرة لأعمال التشغيل والصيانة وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل المجمع، للحفاظ على كفاءة المنظومة وضمان استمرارية العمل بصورة آمنة ومنتظمة.

واكد المحافظ علي التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإقامة 3 محارق جديدة داخل المجمع، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز قدرة المنظومة على استيعاب كميات النفايات الطبية الناتجة عن مختلف المنشآت الصحية بالمحافظة.

كما أكد محافظ بورسعيد أن مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة يمثل أحد المرافق الحيوية الداعمة للمنظومة الصحية، لما يقوم به من دور مهم في حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة، مشددًا على استمرار تطوير المنظومة ورفع كفاءتها بما يواكب احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة.