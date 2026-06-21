محافظ بورسعيد يشدد على إعداد لائحة عمل تنظيمية لمجمع المعامل والرصد البيئي وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولاته الميدانية ، مجمع المعامل والرصد البيئي بنطاق حي الشرق، وذلك للوقوف على الحالة العامة للمجمع والية تقديم الخدمات للمواطنين ، حيث رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور اسلام بهنساوي رئيس حي الشرق و الدكتورة إيمان هارون وكيل وزارة الصحة ببورسعيد



وتفقد المحافظ كافة الإدارات والأقسام الداخلية للمجمع، واستمع حول الخدمات المقدمة من خلاله حيث تشمل الاقسام "قسم الكيمياء ومعامل الأغذية" : لإجراء التحاليل والفحوصات للتأكد من سلامة ومطابقة الأغذية في الأسواق، المطاعم، المخابز، والمدارس للاشتراطات الصحية. وقسم الميكروبيولوجي والفيروسات (الفيرولوجي): لإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة وتحاليل الأمراض. و معمل الرصد البيئي: يختص بسحب وتحليل عينات المياه (مياه الشرب، البحيرات، والمصارف) لضمان خلوها من الملوثات، بالإضافة إلى رصد ملوثات الهواء و إجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية لمآخذ محطات مياه الشرب والشبكات لضمان جودتها و مراقبة البيئة البحرية والشواطئ ودعم الحجر الصحي وفحص الأغذية والعينات الواردة عبر المنافذ البحرية والجوية ضمن المنظومة الوقائية ضد الأوبئة.

محافظ بورسعيد يتفقد مجمع المعامل والرصد البيئي بحي الشرق

حيث وجه المحافظ بالاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة داخل المجمع، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة من المنشآت والتجهيزات الموجودة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وفقاً لأحدث أساليب العمل المتخصصة

كما وجه محافظ بورسعيد بإعداد لائحة عمل تنظيمية لمجمع المعامل والرصد البيئي، تتضمن آليات التشغيل وتنظيم العمل الداخلي، على أن يتم عرضها على المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشتها واعتمادها.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ التوجيهات وفقاً للجدول الزمني المحدد، والمتابعة المستمرة من الجهات المختصة في هذا الشأن

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن مجمع المعامل والرصد البيئي يمثل إضافة مهمة لمنظومة العمل البيئي بالمحافظة، ويساهم في تطوير آليات المتابعة والرقابة، والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعد مجمع المعامل المركزية والرصد البيئي ببورسعيد التابع لمديرية الشؤون الصحية، هو أحد أكبر المعامل الحكومية وأهم المنشآت الوقائية في منظومة الصحة العامة بالمحافظة. يعمل كصمام أمان بيئي وصحي، ويقدم خدماته لعدة محافظات مجاورة.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى استمرار تنفيذ ودعم المنشآت التنموية والخدمية التي تدعم خطط التنمية الشاملة وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين