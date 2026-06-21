بتوجيهات محافظ بورسعيد.. انتفاضة تنموية رقابية شاملة بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد | صور

شهدت مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بمحافظة بورسعيد انتفاضة مكثفة للأجهزة التنفيذية، لرفع كفاءة النظافة العامة، وإزالة التعديات، وتأمين الشواطئ لتوفير أقصى درجات الأمان للمواطنين بالتزامن مع حرارة الصيف.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وبمتابعة ميدانية مستمرة من رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد الشاملة

مدينة بورفؤاد.. إقبال قياسي على الشواطئ، حظر تام لدخول الدواب، وتأهب كامل لفرق الإنقاذ على مدار 24 ساعة

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمدينة انتشارها الميداني المكثف بمحيط وحرم الشاطئ لمتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمصطافين، بمرافقة الأستاذة مي الدويك نائبة رئيس المدينة. وأكدت الأستاذة سمر الموافي رئيسة مدينة بورفؤاد أن الشاطئ لم يشهد أي حالات تعدٍ منذ الصباح الباكر رغم الإقبال المتزايد من المواطنين والرحلات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأهابت رئيسة المدينة بالزائرين ورواد الشاطئ الالتزام الكامل بعدم إقامة أي مظاهر عشوائية حفاظاً على المظهر الحضاري، مشددة على رصد وإزالة أي مخالفة ومصادرتها فوراً. كما أعلنت عن توجيهات صارمة بحظر دخول الدواب نهائياً لحرم الشاطئ لحماية أرواح الأهالي، مع تكثيف تواجد فرق الإنقاذ الشاطئية بكامل عتادها بطول الشاطئ وتوعية المواطنين بعدم تجاوز خط الأمان داخل البحر، مؤكدة استمرار حالة التأهب التام بكافة القطاعات بالمدينة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أي طارئ.

حي الشرق.. تطهير محيط نافورة فريال التاريخية وحملات حازمة لرفع إشغالات شارعي الجمهورية وسعد زغلول

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق، تحت إشراف الدكتور إسلام بهنساوي رئيس الحي، وبالتنسيق والتعاون مع شركة "نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة" حملة صباحية مكثفة لرفع كفاءة نافورة فريال وميدانها بشارع عرابي. وشملت الأعمال رفع المخلفات والقمامة من داخل النافورة، وري المسطحات الخضراء والعناية بالمزروعات لإعادة الوجه الجمالي والحضاري اللائق بالمنطقة.

وعلى الجانب الرقابي، قاد رئيس حي الشرق حملة مكبرة وحاسمة استهدفت شوارع رئيسية حيوية منها شارعي الجمهورية وسعد زغلول، بمرافقة نائبه والأجهزة المعنية، وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وافتراش الأرصفة وحرم الطريق، وتم التحفظ على المضبوطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين دون تهاون لفرض هيبة القانون.

حي العرب.. ثورة تطوير شاملة للبنية التحتية وتكثيف أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة المرافق بأرض العزب والشوارع الرئيسية

بناءً على توجيهات المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب، تواصل الأجهزة التنفيذية بالحي جهودها المكثفة على مدار الساعة لاستكمال مشروعات تطوير ورفع كفاءة الشوارع والمرافق العامة، ضمن خطة شاملة وموسعة تستهدف تحديث البنية الأساسية والارتقاء بالمظهر الحضاري.

حيث شهدت منطقة شارعي "سيد درويش" و"محمد صالح حرب" تنفيذ أعمال فرد طبقة السن بمناطق قطع المرافق الخاصة بخطوط المياه، تمهيداً لبدء مراحل الرصف المتكاملة وتحسين الحركة المرورية بالشوارع. وعلى التوازي، تتواصل أعمال الحفر بشارع "صفية زغلول" لمد كابل كهرباء جديد يستهدف دعم ورفع كفاءة الشبكة الأرضية بالمنطقة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تسير أعمال التطوير الشامل بمنطقة "أرض العزب" بوتيرة متسارعة لإحداث نقلة حضارية ملموسة؛ حيث جرى تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة غرف التفتيش بشارع "السعودية" لضمان الكفاءة التشغيلية لشبكات المرافق وتهيئة الشارع للرصف، بالتزامن مع استمرار الأعمال الميدانية المكثفة بشارع "السودان" وفق الجدول الزمني المحدد. كما قامت فرق العمل بفرد الخشب بشارع "سوريا" استعداداً لصب البلدورات الخرسانية وتنظيم حركة السير، مع تشديد رئاسة الحي على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان إنهاء كافة المشروعات وفق أعلى معايير الجودة المستدامة.

حي المناخ.. ملحمة لتطوير "شارع أسوان" وحملة مكبرة تطيح بالإشغالات والمخالفات بشارع الإمام محمد عبده

تابعت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ، تحت إشراف الأستاذة شيماء العزبي رئيسة الحي، سير العمل بأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية في "شارع أسوان" (في القطاع الممتد من شارع الصباح حتى شارع العبور)؛ حيث شملت الأعمال رفع كفاءة الجزيرة الوسطى، وتجريف الرتش ومخلفات البناء، بالتوازي مع تنفيذ مراحل الرصف وتهيئة الطريق لإنشاء لاندسكيب وحديقة متطورة تكون متنفساً حضارياً جديداً لأهالي المنطقة.

وفي سياق متصل، واصلت رئيسة حي المناخ قيادتها للحملات الميدانية لإعادة الانضباط بالشارع؛ حيث قادت حملة مكبرة بالتنسيق مع رجال شرطة المرافق بقيادة العميد شادي محروس استهدفت شارع الإمام محمد عبده. وأسفرت الحملة عن مصادرة كشك خشبي بقاعدة حديدية، وطاولة صاج، وإسطوانة بوتاجاز، وأقفاص خبز، مع إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة وتوسعة الشارع لتحقيق السيولة المرورية.

حي الزهور.. ضربة قاضية للتعديات العشوائية والإطاحة بمغسلة سيارات غير قانونية بمنطقة بلال بن رباح

تأكيداً على فرض الانضباط والضرب بيد من حديد على كافة المخالفات، تابع المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة بلال بن رباح السكنية؛ حيث نجحت الحملة في الإطاحة بمغسلة سيارات عشوائية ومخالفة أُقيمت بجوار العمارة رقم 9 بالمنطقة وتتسبب في إزعاج المواطنين، وتم مصادرة كافة الأدوات والمخالفات الموجودة بالموقع، مع التنبيه الصارم على المخالفين بعدم تكرار التعدي على حرم الطريق وتطبق القانون بكل حزم.

حي الضواحي.. غسيل وتطهير شامل لمحيط مبنى مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع "نهضة مصر"

قاد الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي حملة نظافة وغسيل موسعة ومكبرة بمحيط مبنى مديرية التربية والتعليم بنطاق الحي، بالتنسيق الكامل مع شركة "نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة". وتضمنت الحملة غسيل وتطهير واجهة المبنى واللوحة الإرشادية الخاصة بالمديرية، بجانب كنس وجرف الأتربة والمخلفات وتطهير الأرصفة المحيطة بالكامل لإعادة البريق والوجه الحضاري اللائق بهذا الصرح التعليمي، مع التذكير بتخصيص الخط الساخن (17696) لتلقي شكاوى النظافة والتعامل معها فوراً.

حي الجنوب.. حملات نظافة ميكانيكية وكنس آلي مستمر بمختلف شوارع وميادين "الحي الإماراتي"

تابع المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب الجهود المكثفة لرفع كفاءة النظافة العامة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين؛ حيث انتشرت معدات وعمال شركة النظافة بمنطقة الحي الإماراتي لتنفيذ حملة شاملة تضمنت كنس الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بالسيارات الميكانيكية، ورفع المخلفات والقمامة المتراكمة، وتفريغ الصناديق بصفة دورية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال جمع القمامة المنزلية مباشرة من المنازل للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة لسكان الحي.

حي غرب.. تجريف شامل ورفع كفاءة مقابر بورسعيد لتأمينها ضد الحرائق خلال الموسم الصيفي

تابع الأستاذ باسم عمر رئيس حي غرب جهود معدات وعمال تحسين البيئة التابعين لشركة "نهضة مصر" للنظافة، لرفع كفاءة مقابر بورسعيد (القديمة والجديدة)؛ حيث شملت الأعمال تجريف الرمال والردش والقمامة وإزالة الحشائش والخوص الجاف لتجنب اشتعال الحرائق خاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وناشد رئيس الحي المواطنين بالتعاون والالتزام بعدم إلقاء المخلفات والزجاجات الفارغة داخل الممرات وأعلى المقابر، مشيراً إلى إمكانية الإبلاغ الفوري عن أي شكاوى عبر الخط الساخن للشركة (17696).

وحدة الرصد الميداني.. حملات كنس آلي ليلية مكثفة بمحيط لجان الامتحانات والمحاور الرئيسية

كثفت إدارة الرصد الميداني بالمحافظة، بقيادة الأستاذة لمياء الجيار، جهودها الميدانية المكبرة على مدار الساعة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتطهير المحاور الحيوية.

وشهدت الحملات تشغيل سيارات الكنس الآلي والمعدات الميكانيكية بشارع عبد الرحمن شكري في القطاع الممتد بمحيط بوابة المرور ومدرسة البترول، بالإضافة إلى استمرار أعمال الكنس الآلي وتجريد الأتربة بشارع العاشر من رمضان لضمان السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، جرى الدفع بالمكانس الآلية وفرق العمل خلال الفترة الليلية بكافة الشوارع المؤدية للمدارس ومحيط لجان امتحانات الثانوية العامة، لتطهيرها بالكامل ورفع كفاءتها الجمالية والبيئية لتوفير مناخ صحي وهادئ لأبنائنا الطلاب.