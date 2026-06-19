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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: التواصل المستمر مع المواطنين في مقدمة أولويات العمل التنفيذي

محافظ بورسعيد يؤدي صلاه الجمعه بمسجد السلام ويلتقي بعدد من المواطنين
محافظ بورسعيد يؤدي صلاه الجمعه بمسجد السلام ويلتقي بعدد من المواطنين
محمد الغزاوى

أدى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، شعائر صلاة الجمعة بمسجد "السلام " بنطاق حي الشرق وسط اهالي المحافظة و زوراها ، ورافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ.

وعقب انتهاء شعائر الصلاة، حرص  المحافظ على التواجد بساحة المسجد للالتقاء بعدد من المواطنين والحديث معهم وجهاً لوجه، واستمع عن قرب إلى مطالبهم وآرائهم ومقترحاتهم في مختلف القطاعات.

محافظ بورسعيد يؤدي صلاه الجمعه بمسجد السلام ويلتقي بعدد من المواطنين

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، خلال حديثه مع الأهالي، أن التواجد الميداني والتواصل المستمر والمباشر مع المواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشيراً إلى أن أبواب المحافظة مفتوحة دائماً للاستماع إلى نبض الشارع البورسعيدي والعمل على تلبية احتياجاته.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد صلاة الجمعة

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