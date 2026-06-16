ضبط ربع طن خل مجهول المصدر داخل مخازن الظل في بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخازن والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وسرعة فحص شكاوى واستغاثات المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بحقوق المستهلكين لضمان حصولهم على كامل حقوقهم.

جاءت الحملة بناءً على تعليمات محمد حلمي جاد الرب، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، و اشراف أماني صقر، وكيل المديرية .

مداهمة "مخازن الظل

استهدفت الحملة عدداً من المخازن والمناطق غير المعلنة بنطاق غرب بورسعيد.

و أسفرت الحملة عن ضبط ربع طن من الخل مجهول المصدر، تبيّن أنه متداول بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدره، وغير مدون عليه بيانات إنتاج أو تداول معتمدة، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر حفاظاً على الصحة العامة.

التحفظ القانوني

تم التحفظ الفوري على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة والعرض على الجهات المختصة.

الرقابة المركزية

وفى اطار الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين على إثر ورود شكوى من عدد من المواطنين تفيد بقيام إحدى محطات الوقود بنطاق حي المناخ بتحصيل مبالغ لا تتناسب مع الكميات المنصرفة، أو وجود شبهة نقص في الكميات المباعة للمستهلكين، تم تشكيل حملة رقابية عاجلة وفورية للتحقق من الواقعة.

التحقق والفحص الميداني

انطلقت الحملة الرقابية العاجلة حيث تم إجراء الفحص الفني والميداني الشامل للمحطة المستهدفة، وأثبت الفحص صحة المخالفة المذكورة بالشكوى.

إجراءات رادعة حيال التلاعب

تم تحرير المحضر القانوني اللازم حيال الواقعة فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد إدارة محطة الوقود المخالفة، وسط تأكيدات حاسمة من مديرية التموين بأن حقوق المواطنين خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي ممارسات تضر بالمستهلك أو تمس منظومة تداول المواد البترولية بالمحافظة.