لنظر رد المحكمة.. تأجيل جلسة محاكمة قضية عروس بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بإنهاء حياة فتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، والمقتولة داخل منزل خطيبها، إلى اليوم الأول من دور انعقاد يونيو للنظر في طلب رد المحكمة.

وكان قد طلب محاميا المتهمة والدفاع بالحق المدني عن أسرة الفتاة فاطمة ياسر خليل، رد هيئة محكمة جنايات بورسعيد التي تنظر القضية.

وتمسك المحاميان خلال الجلسة بمطالبهما السابقة بمناقشة شهود إثبات الواقعة، وعلى رأسهم "محمود" خطيب المجني عليها و"شهد" إحدى أقاربه، إلى جانب عرض فلاشة مدمجة وبعض الأدلة المقدمة ضمن أوراق القضية - بحسب قولهم.

وترافع ممثل النيابة العامة خلال الجلسة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، عقب عرض أدلة الإثبات المتعلقة بالواقعة.

وترجع أحداث القضية إلى فبراير 2026، حين عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار.

وأقرت زوجة شقيق خطيب المجني عليها، خلال التحقيقات، بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا حول شقة تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.