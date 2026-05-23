محافظات

محافظ بورسعيد يشهد فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف لتوفير 692 فرصة عمل لأبناء الباسلة.. صور

محمد الغزاوى

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف الذي أقيم بقاعة البوريفاج ببورسعيد، بتنظيم من مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية ومتنوعة لأبناء محافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ محمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الشركات المشاركة بالملتقى.


 

ووجه محافظ بورسعيد بإقامة ملتقى توظيف شهري بديوان عام المحافظة، مع مشاركة جميع الشركات والهيئات والمصانع بهدف توفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب بمختلف التخصصات ودعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بملف التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الشباب وتمكينهم، مؤكد علي  أن المحافظة تعمل باستمرار على تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية تلائم مختلف التخصصات والمؤهلات.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن ملتقيات التوظيف تمثل حلقة وصل مباشرة بين الشباب الباحثين عن العمل والشركات والمؤسسات المختلفة بما يسهم في تسهيل إجراءات التوظيف وفتح مجالات جديدة أمام الشباب لتحقيق الاستقرار المهني والمعيشي.

وشهد الملتقى مشاركة 16 شركة ومصنعًا من القطاع الخاص لتوفير 692 فرصة عمل متنوعة في مجالات متعددة تشمل الصناعات المعدنية، والملابس الجاهزة، والدهانات، والاتصالات، والتأمين، والمطاعم، والورق والكرتون، والأدوات الكهربائية، والخدمات البترولية، والسياحة والترفيه، وغيرها من المجالات، حيث تم استقبال طلبات التوظيف وإجراء مقابلات مباشرة مع الشباب المتقدمين.

وضمت الشركات المشاركة مصنع إخوان غندور للصناعات المعدنية، وشركة جلوبال بروجيكت للتوريدات والخدمات البترولية، وصيدلية الطرشوبي، ومطعم كوفتا، وشركة EG WAN، ومصنع كابسي للدهانات، ومصنع ريادة، وبابا جونز، ومطعم بازوكا، ومصنع دولفين للملابس الجاهزة، وشركة الدلتا لتأمينات الحياة، ومطعم بيج بيتزا، وشركة فانتج إيجبت “Stack’d”، ومصنع باندا لصناعة وتجارة الأدوات الكهربائية، وشركة إيجي كينج بيبر للورق والكرتون، ومصنع بيراميدز بورسعيد.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على استمرار تنظيم ملتقيات التوظيف بصورة دورية لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، ودعم خطط التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف القطاعات.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد ملتقي توظيف الشباب

