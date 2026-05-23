الجيش الباكستاني: "تقدم مشجع" في محادثات المشير عاصم منير مع القيادة الإيرانية

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني أن رئيس أركان القوات المسلحة، المشير عاصم منير، أجرى سلسلة مباحثات مكثفة مع القيادة الإيرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت عن "تقدم مشجع" نحو التوصل إلى تفاهم نهائي.

وأضافت الإدارة، في بيان صدر عقب اختتام زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، أن اللقاءات التي عقدها مع كبار المسؤولين الإيرانيين جرت في "أجواء إيجابية وبنّاءة"، وأسهمت بشكل ملموس في دفع جهود الوساطة الجارية.

وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية أن زيارة منير إلى العاصمة الإيرانية جاءت في إطار مساعٍ دبلوماسية متواصلة تهدف إلى تعزيز خفض التصعيد ودعم الحوار البنّاء، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة منذ اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 8 أبريل 2026.

وركزت المباحثات بين الجانبين على تسريع وتيرة المشاورات الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، والعمل على التوصل إلى اتفاق نهائي يخفف حدة التوترات القائمة.

وخلال الزيارة، التقى المشير عاصم منير بكل من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ووزير الداخلية إسكندر مؤمني.