بالدقيقة والثانية.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات

مع اقتراب حلول الأيام المباركة، يزداد ترقب الملايين من المواطنين في شتى ربوع مصر لمعرفة المواعيد الدقيقة لتكبيرات العيد وأداء شعيرة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 (1447 هـ).

​وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد حسم الجدل الدائر حول المواعيد الفلكية، مؤكداً أن غرة شهر ذي الحجة بدأت فلكياً يوم الإثنين 18 مايو، وعليه توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو، ليحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

​وبما إن مواعيد صلاة العيد ترتبط شرعاً وفلكياً بحركة شروق الشمس وارتفاعها، فإن التوقيت يختلف من محافظة إلى أخرى ببضع دقائق؛ حيث تبدأ الصلاة أولاً في المدن الحدودية الشرقية مثل حلايب وشلاتين ورفح، ثم تتجه غرباً لتكون السلوم آخر المدن المصرية أداءً للصلاة.

​خريطة مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في مصر

و​وفقاً للحسابات الفلكية المعتمدة وهيئة المساحة المصرية، ننشر لكم البيان التفصيلي لمواقيت الصلاة في العاصمة ومختلف المحافظات:

القاهرة 5:20

الجيزة 5:21

الإسكندرية 5:23

بورسعيد 5:14

السويس 5:16

العريش 5:08

الطور 5:15

سانت كاترين 5:13

طابا 5:07

شرم الشيخ 5:13

دمنهور 5:22

طنطا 5:20

المنصورة 5:18

الزقازيق 5:19

بنها 5:20

شبين الكوم 5:21

كفر الشيخ 5:20

الفيوم 5:24

بني سويف 5:23

المنيا 5:27

أسيوط 5:27

سوهاج 5:26

قنا 5:23

الأقصر 5:24

أسوان 5:26

مرسى مطروح 5:34

الغردقة 5:17

الخارجة 5:35

الإسماعيلية 5:16

دمياط 5:16

شلاتين 5:16

حلايب 5:13

السلوم 5:42

وزارة الأوقاف تكثف استعداداتها

​في سياق متصل، رفعت وزارة الأوقاف درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الإقليمية، لتجهيز المساجد الكبرى والساحات العامة المخصصة لأداء صلاة العيد وتسيير مصليات السيدات والأطفال بجميع المحافظات.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق الضوابط المعتادة لضمان توفير أجواء روحانية آمنة ومبهجة للمصلين، مع التشديد على الالتزام بالوقت المحدد لخطبة العيد وتوحيد التكبيرات عبر مكبرات الصوت.

​خريطة الإجازات الرسمية

​يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت تفاصيل الإجازة الرسمية بمناسبة العيد، والتي تعد واحدة من أطول العطلات المتصلة مدفوعة الأجر هذا العام؛ حيث تبدأ إجازة الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص والبنوك من يوم الثلاثاء 26 مايو (يوم الوقفة) وتستمر حتى يوم الأحد 31 مايو 2026، ليعود العاملون إلى مقار عملهم صباح الإثنين أول يونيو.