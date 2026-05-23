الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار يستقر عند 52.86 جنيهًا.. هدوء في البنوك لليوم الثاني

ولاء عبد الكريم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 23 مايو 2026، ليواصل ثباته لليوم الثاني على التوالي داخل السوق الرسمية، وذلك عقب انتهاء إجازة البنوك يوم الخميس الماضي.
 

وأكدت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن سعر الدولار استقر عند 52.86 جنيهًا للشراء و52.98 جنيهًا للبيع، دون أي تغيير يُذكر مقارنة بآخر يوم عمل في البنوك.

أسعار متفاوتة بالبنوك
 

وأظهرت تعاملات البنوك المحلية تسجيل مستويات سعرية متقاربة، حيث سجل أقل سعر للدولار نحو 52.77 جنيهًا للشراء و52.87 جنيهًا للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.


كما سجلت بنوك “الكويت الوطني” و“البركة” و“أبوظبي التجاري” سعر 52.8 جنيهًا للشراء و52.9 جنيهًا للبيع، فيما بلغ السعر في بنوك “التجاري الدولي CIB” و“الأهلي المصري” و“مصر” نحو 52.82 جنيهًا للشراء و52.92 جنيهًا للبيع.


وفي بنوك أخرى مثل “العربي الإفريقي الدولي” و“قناة السويس” و“فيصل الإسلامي”، استقر السعر عند 52.87 جنيهًا للشراء و52.97 جنيهًا للبيع، في حين سجل أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.93 جنيهًا للشراء.
 

استقرار مدعوم بالسوق
 

ويأتي هذا الاستقرار في ظل هدوء نسبي في حركة الطلب على العملة الأمريكية، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق المحلية والعالمية بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار عالميًا.


كما ساهم استقرار السوق المصرفي بعد إجازة البنوك في تقليل التقلبات السعرية، وسط توقعات باستمرار الأداء الهادئ للعملة خلال المدى القريب في حال عدم حدوث متغيرات اقتصادية مفاجئة.

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
