مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن مستجدات تتعلق بمستقبل محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي والمعار إلى الاتحاد السكندري خلال الفترة الحالية.

وأوضح محمود شوقي عبر حسابه على موقع فيسبوك، أن أفشة يتبقى في عقده موسم واحد فقط، مشيرًا إلى وجود رغبة لدى اللاعب في العودة مجددًا إلى صفوف الأهلي، خاصة في ظل تطلعه لإنهاء مسيرته داخل القلعة الحمراء أو العودة للمنافسة على مركز أساسي مع الفريق.

وأضاف أن هناك أصواتًا داخل النادي الأهلي بدأت بالفعل في مناقشة فكرة استعادة اللاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يمتلكه من خبرات وقدرات فنية قد تفيد الفريق في عدة مراكز داخل الملعب، سواء في صناعة اللعب أو دعم خط الوسط الهجومي.

وأشار إلى أن ملف عودة أفشة لا يزال في مرحلة النقاشات الداخلية ولم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأنه حتى الآن، على أن تتحدد الصورة النهائية خلال الفترة القادمة وفق احتياجات الجهاز الفني ورؤية إدارة الكرة في النادي.