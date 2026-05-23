مفاجأة في صفقة حمزة عبد الكريم.. كم سيحصل الأهلي من برشلونة؟

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، تفاصيل جديدة بشأن مستقبل اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم مع برشلونة، بعد الأنباء المتداولة حول اقتراب النادي الإسباني من تفعيل بند الشراء النهائي من الأهلي.

وأشار محمود شوقي عبر حسابه على فيسبوك، إلى أن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية ذكرت أن برشلونة سيدفع 3 ملايين يورو لتفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية.

وأوضح، وفقًا لما لديه من معلومات منذ إتمام الصفقة، أن الأهلي سيحصل فعليًا على مليون ونصف المليون يورو كقيمة أساسية للبيع، إلى جانب امتيازات وحوافز مستقبلية قد تصل إلى 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

ويعد حمزة عبد الكريم من أبرز المواهب الصاعدة التي لفتت الأنظار مؤخرًا، وهو ما دفع برشلونة للتحرك من أجل الحفاظ على اللاعب ضمن مشروعه المستقبلي.