مفاجأة بشأن ييس توروب.. طلبات جديدة من مدرب الأهلي قبل العودة

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد تفاصيل رسالة إلكترونية أرسلها الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي إلى شركة الكرة، تضمنت عدة طلبات خاصة بالفترة المقبلة.

وأوضح عبدالجواد، خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت، أن المدرب طلب حجز تذاكر عودته إلى القاهرة، وحدد يوم 22 يونيو موعدًا للوصول، إلى جانب رغبته في معرفة تفاصيل معسكر الإعداد المقبل بالكامل، من حيث المكان والمدة والترتيبات الخاصة به.

وأضاف أن توروب حدد أيضًا خمسة مراكز يرغب في تدعيمها داخل الفريق، مع اقتراح أسماء لاعبين مصريين وأجانب للتعاقد معهم، مطالبًا إدارة الأهلي بإرسال ترشيحات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبدالجواد إلى أن المدرب طلب استمرار التواصل معه عبر البريد الإلكتروني وإبلاغه بكل المستجدات المتعلقة بملف الصفقات وخطة فريق الكرة، خاصة خلال شهر أغسطس المقبل.