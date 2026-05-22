البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد القديسة ريتا برعية سيدة الكرمل ببولاق أبوالعلا

ترأس مساء اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء سيدة الكرمل للرهبان الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.

شارك في الصلاة القمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي، والأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، رئيس دير القديس كيرلس، بالجيزة، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية حول "الزمن الفصحي"، الذي نعايشه تلك الفترة، متأملًا في إنجيل اليوم، وأهمية أن نثبت في المسيح فهو مركز القداسة، مؤكدًا أن ما فعله جميع القديسين هو الثبات في المسيح، مثل: القديسة ريتا التي جسدت الثبات في المسيح بحياتها، خاصة بآلامها على مدار حياتها، فهمي أصبحت قديسة، لأنها أرادت أن تثبت في الكرمة الحقيقة وهو يسوع المسيح، كما أصرت أن تكون مثمرة، حيث أن حياتها هي تذكار مستمر أن الثمار تأتي من الثبات في الكرمة الحقيقة.

وشدد غبطة البطريرك أن القديسة ريتا سلمت حياتها، ونفسها كليًا إلى كلى القداسة، مختتمًا كلمته بتشجيع الجميع أن يكونوا دائما ثابتين في المسيح برغم الصعوبات اليومية في حياتنا، والعالم اليوم، لأن ثباتنا في الكرمة الحقيقية يجعلنا قادرين أن نكون مثمرين، مثلما فعلت القديسة ريتا أيضًا في حياتها، التي علمتنا بها المثابرة، والثبات الدائم الحقيقي في المسيح يسوع.

واختتم القداس الإلهي بالتطواف الاحتفالي، بمشاركة كافة الحاضرين، طالبين جميعًا شفاعة، وصلوات القديسة ريتا، شفيعة الحالات والأمور المستعصية.